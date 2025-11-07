Гороскоп по картам Таро на 7 ноября 2025 года: новое направление для Близнецов и внутреннее равновесие для Весов

Карты Таро / © ТСН.ua

Этот день приглашает замедлиться и прислушиваться к тому, что рождается внутри. Не надо спешить или доказывать что-то силой – достаточно позволить себе быть внимательными к ощущениям. Именно они показывают сегодня верный шаг.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Туз Кубков

Новая волна вдохновения или тепла в отношениях.

Совет: примите то, что приходит – это подарок для сердца.

Телец — Десятка Мечей

Завершение изнурительного периода.

Совет: не держитесь за прошлое – впереди более спокойное пространство.

Близнецы — Двойка Жезлов

Поиск нового направления или переоценка целей.

Совет: позвольте себе мечтать шире – ограничения уже снимаются.

Рак — Королева Кубков

Чувствительность и забота становятся опорой.

Совет: доверяйте своим чувствам – они ведут правильно.

Лев — Семерка Жезлов

Необходимость защитить свою позицию.

Совет: стойте уверенно – вы имеете на это право.

Дева — Четверка Мечей

Пауза и восстановление сил.

Совет: дайте себе отдохнуть – истощение не поможет.

Весы — Умеренность

Состояние внутреннего равновесия и мягкого обновления.

Совет: делайте все в комфортном ритме – избыточная спешка не нужна.

Скорпион — Девятка Пентаклей

Состояние удовольствия от своих достижений.

Совет: остановитесь, чтобы почувствовать, сколько уже построено.

Стрелец — Рыцарь Кубков

Искренние проявления, открытость в чувствах.

Совет: скажите то, что важно – слова сейчас имеют силу.

Козерог — Восьмерка Пентаклей

Последовательный труд приносит ощутимый результат.

Совет: продолжайте – ваш путь формируется шаг за шагом.

Водолей - Король Мечей

Способность трезво оценить ситуацию и определить направление.

Совет: называйте вещи прямо – это о зрелости.

Рыбы — Пятерка Кубков

Возможны минуты грусти или воспоминаний.

Совет: обратите внимание на то, что осталось рядом, а не на то, что потеряно.

7 ноября 2025 года — это день плавного восстановления и осторожного выбора. Не стоит делать резкие движения – естественный ритм сам ведет туда, где чувствуется спокойствие и опора.

