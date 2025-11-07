ТСН в социальных сетях

165
2 мин

Гороскоп по картам Таро на 7 ноября 2025 года: новое направление для Близнецов и внутреннее равновесие для Весов

7 ноября 2025 карты Таро указывают на день мягких изменений. Решения приходят естественно, без давления, а события разворачиваются в своем темпе.

Елена Кузьмич
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Этот день приглашает замедлиться и прислушиваться к тому, что рождается внутри. Не надо спешить или доказывать что-то силой – достаточно позволить себе быть внимательными к ощущениям. Именно они показывают сегодня верный шаг.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Туз Кубков
    Новая волна вдохновения или тепла в отношениях.
    Совет: примите то, что приходит – это подарок для сердца.

  • Телец — Десятка Мечей
    Завершение изнурительного периода.
    Совет: не держитесь за прошлое – впереди более спокойное пространство.

  • Близнецы — Двойка Жезлов
    Поиск нового направления или переоценка целей.
    Совет: позвольте себе мечтать шире – ограничения уже снимаются.

  • Рак — Королева Кубков
    Чувствительность и забота становятся опорой.
    Совет: доверяйте своим чувствам – они ведут правильно.

  • Лев — Семерка Жезлов
    Необходимость защитить свою позицию.
    Совет: стойте уверенно – вы имеете на это право.

  • Дева — Четверка Мечей
    Пауза и восстановление сил.
    Совет: дайте себе отдохнуть – истощение не поможет.

  • Весы — Умеренность
    Состояние внутреннего равновесия и мягкого обновления.
    Совет: делайте все в комфортном ритме – избыточная спешка не нужна.

  • Скорпион — Девятка Пентаклей
    Состояние удовольствия от своих достижений.
    Совет: остановитесь, чтобы почувствовать, сколько уже построено.

  • Стрелец — Рыцарь Кубков
    Искренние проявления, открытость в чувствах.
    Совет: скажите то, что важно – слова сейчас имеют силу.

  • Козерог — Восьмерка Пентаклей
    Последовательный труд приносит ощутимый результат.
    Совет: продолжайте – ваш путь формируется шаг за шагом.

  • Водолей - Король Мечей
    Способность трезво оценить ситуацию и определить направление.
    Совет: называйте вещи прямо – это о зрелости.

  • Рыбы — Пятерка Кубков
    Возможны минуты грусти или воспоминаний.
    Совет: обратите внимание на то, что осталось рядом, а не на то, что потеряно.

7 ноября 2025 года — это день плавного восстановления и осторожного выбора. Не стоит делать резкие движения – естественный ритм сам ведет туда, где чувствуется спокойствие и опора.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

