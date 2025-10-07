ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 7 октября 2025: вдохновение для Дев и победы для Овнов

7 октября 2025 карты Таро открывают период ясности, вдохновения и духовного роста. Это день, когда действия с верой в себя приносят результат, а старые сомнения уступают место уверенности.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Середина недели несет светлую и решительную энергию. Карты Таро на 7 октября напоминают: не стоит оглядываться назад — все происходящее имеет свой смысл. Сегодня Вселенная дает толчок к самореализации, творчеству и искренним решениям.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Солнце
    День радости, ясности и удачи. Вас ожидает приятное событие или заслуженное признание.
    Совет: будьте открыты – ваша искренность привлекает удачу.

  • Телец — Королева Пентаклей
    Практичность и стабильность принесут покой. Вы можете укрепить свои деньги или домашнюю гармонию.
    Совет: сосредоточьтесь на том, что реально доставляет удовольствие.

  • Близнецы — Восьмерка Жезлов
    Быстрые новости или решения. События будут набирать обороты, но все сложится в вашу пользу.
    Совет: действуйте быстро – момент удачный.

  • Рак - Десятка Кубков.
    Гармония и тепло близких сделают день счастливым. Вы почувствуете эмоциональное равновесие.
    Совет: проведите время с семьей или людьми, которым вы доверяете.

  • Лев — Туз Мечев
    Ясность, новые идеи и понимание истины. Вы сможете увидеть ситуацию без иллюзий.
    Совет: говорите прямо, но с уважением – сила в искренности.

  • Дева — Звезда
    Вас наполнит вдохновение и вера в свои силы. Это день творчества и мечты.
    Совет: не сомневайтесь — Вселенная ведет вас по правильному пути.

  • Весы — Иерофант
    День мудрости, стабильности и традиций. Вы можете получить совет, который станет ориентиром.
    Совет: слушайте свой внутренний голос и не изменяйте принципам.

  • Скорпион — Девятка Жезлов
    Возможно, вы почувствуете усталость, но не сдавайтесь – вы на финишной прямой.
    Совет: сохраняйте веру — ваша стойкость принесет победу.

  • Стрелец — Тройка Пентаклов
    День сотрудничества и обучения. Вы сможете создать что-нибудь ценное вместе с другими.
    Совет: не бойтесь делиться идеями – синергия сейчас ключевая.

  • Козерог — Суд
    День прозрения и перезагрузки. Вы сможете избавиться от прошлых сомнений.
    Совет: примите решение сердцем – настал момент обновления.

  • Водолей — Колесница
    Вас ждет прорыв и движение вперед. Вы почувствуете контроль над событиями и собственной судьбой.
    Совет: держите курс уверенно — цель близко.

  • Рыбы — Двойка Кубков
    День любви, понимания и гармонии в отношениях. Вас могут ждать теплые встречи.
    Совет: откройте сердце – настоящая близость лечит.

7 октября 2025 станет днем ясности, силы и гармонии. Для кого это время итогов, для других — новых начал. Карты Таро подсказывают: действуйте с верой в себя и все станет на свои места.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

