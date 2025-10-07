Гороскоп по картам Таро на 7 октября 2025: вдохновение для Дев и победы для Овнов

Карты Таро / © ТСН.ua

Середина недели несет светлую и решительную энергию. Карты Таро на 7 октября напоминают: не стоит оглядываться назад — все происходящее имеет свой смысл. Сегодня Вселенная дает толчок к самореализации, творчеству и искренним решениям.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Солнце

День радости, ясности и удачи. Вас ожидает приятное событие или заслуженное признание.

Совет: будьте открыты – ваша искренность привлекает удачу.

Телец — Королева Пентаклей

Практичность и стабильность принесут покой. Вы можете укрепить свои деньги или домашнюю гармонию.

Совет: сосредоточьтесь на том, что реально доставляет удовольствие.

Близнецы — Восьмерка Жезлов

Быстрые новости или решения. События будут набирать обороты, но все сложится в вашу пользу.

Совет: действуйте быстро – момент удачный.

Рак - Десятка Кубков.

Гармония и тепло близких сделают день счастливым. Вы почувствуете эмоциональное равновесие.

Совет: проведите время с семьей или людьми, которым вы доверяете.

Лев — Туз Мечев

Ясность, новые идеи и понимание истины. Вы сможете увидеть ситуацию без иллюзий.

Совет: говорите прямо, но с уважением – сила в искренности.

Дева — Звезда

Вас наполнит вдохновение и вера в свои силы. Это день творчества и мечты.

Совет: не сомневайтесь — Вселенная ведет вас по правильному пути.

Весы — Иерофант

День мудрости, стабильности и традиций. Вы можете получить совет, который станет ориентиром.

Совет: слушайте свой внутренний голос и не изменяйте принципам.

Скорпион — Девятка Жезлов

Возможно, вы почувствуете усталость, но не сдавайтесь – вы на финишной прямой.

Совет: сохраняйте веру — ваша стойкость принесет победу.

Стрелец — Тройка Пентаклов

День сотрудничества и обучения. Вы сможете создать что-нибудь ценное вместе с другими.

Совет: не бойтесь делиться идеями – синергия сейчас ключевая.

Козерог — Суд

День прозрения и перезагрузки. Вы сможете избавиться от прошлых сомнений.

Совет: примите решение сердцем – настал момент обновления.

Водолей — Колесница

Вас ждет прорыв и движение вперед. Вы почувствуете контроль над событиями и собственной судьбой.

Совет: держите курс уверенно — цель близко.

Рыбы — Двойка Кубков

День любви, понимания и гармонии в отношениях. Вас могут ждать теплые встречи.

Совет: откройте сердце – настоящая близость лечит.

7 октября 2025 станет днем ясности, силы и гармонии. Для кого это время итогов, для других — новых начал. Карты Таро подсказывают: действуйте с верой в себя и все станет на свои места.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

