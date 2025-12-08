Гороскоп по картам Таро на 8–14 декабря 2025 года для всех знаков зодиака

Карты Таро / © ТСН.ua

Период второй декады декабря приносит движение, ускорение и эмоциональные открытия. Таро подсказывает, где следует остановиться и переосмыслить ситуацию, а где действовать немедленно. Эта неделя станет решающей для многих знаков в финансовых вопросах, отношениях и рабочих планах. Узнайте, какую энергию обещают карты именно вам.

Гороскоп Таро на 8–14 декабря для каждого знака

Овен — Туз Жезлов

Новый импульс, новый старт, новый шанс. Вы получаете мощный энергетический толчок, который следует использовать для инициатив, подачи документов, запуска проектов или важных разговоров. Действуйте решительно – удача поддерживает смелых.

Телец — Королева Пентаклей

Неделя стабильности, комфорта и заботы о ресурсах. Финансовые вопросы решаются удачно, есть шансы на подарок или помощь. Хорошее время для благоустройства дома и заботы о здоровье.

Близнецы — Колесо Фортуны

Неожиданные перемены открывают новые возможности. События раскручиваются быстрее, чем вы планировали. Принимайте новые направления, ведь удача на вашей стороне. Поворот может быть очень благоприятным.

Рак — Верховная Жрица

Неделя тишины, внутренних ответов и доверия к интуиции. Не торопитесь с решениями. Обращайте внимание на сны, намеки и разговоры, в которых между строк скрыты важные смыслы. Держите планы в тайне.

Лев — Шестерка Жезлов

Вас ждет победа или важное достижение. Вы получаете поддержку, одобрение или признание. Это хорошее время для публичных выступлений, завершения проектов и перехода на новый уровень.

Дева — Тройка Пентаклей

Период обучения, профессионального развития и совместной работы. Вы можете получить новые знания или найти партнеров, которые помогут двигаться вперед. Сосредоточенность на навыках принесет плоды.

Весы — Справедливость

Вы расставляете все по местам – юридически, морально, жизненно. Неделя может принести решение по делам, подписание документов или важный разговор. Все решится честно и в пользу баланса.

Скорпион — Король Кубков

Эмоциональная стабильность и мудрость будут управлять вашими действиями. Вы способны произнести сложные моменты и восстановить гармонию в отношениях. Подходящее время для творчества или психологической работы.

Стрелец — Восьмерка Жезлов

Быстрота и динамика. Новости, ответы, документы или предложения поступают молниеносно. Неделя активных перемещений, переписки и скорых решений. Будьте готовы реагировать оперативно.

Козорог — Девятка Пентаклей

Вы получаете вознаграждение за свой труд. Чувство стабильности, самостоятельности и удовольствия от результатов сопровождает вас всю неделю. денежный итог может превзойти ожидания.

Водолей — Звезда

Возвращение надежды и вдохновение. Возникают новые перспективы, оптимизм и силы планировать будущее. Хорошая неделя для творчества, выстраивания видения и получения хороших новостей.

Рыбы — Двойка Кубков

Гармония в паре, поддержка, новые союзы. Прекрасное время для романтических инициатив, примирений или создания партнерств в работе. Неделя тепла, взаимопонимания и доверия.

Неделя 8–14 декабря приносит знакам активные сдвиги, глубинные инсайты и важные результаты года. Одни карты дают старт новым делам, другие советуют довериться внутренней мудрости, а некоторые обещают победы и стабильность. Слушайте собственные потребности, двигайтесь в своем темпе – и энергия Таро поможет пройти этот период максимально эффективно.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

