Гороскоп по картам Таро на 8 августа 2025: вдохновение для Львов, новые чувства для Раков

Карты Таро на 8 августа 2025 года в день "Ворот Льва" подсказывают, что это день проявления внутренней силы в сочетании с открытостью к изменениям. Интуиция и активность — два ключа к удачному движению вперед.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам

Овен — Колесо удачи

Не бойтесь падений – они могут стать стартовым толчком для нового. Примите изменения как шансы на рост.

Телец — Девятка кубков

Просмотрите свои желания: действительно ли это то, что нужно? Пора внести коррективы внутрь себя.

Близнецы — Тройка мечей

Отпустите старые образы – это откроет путь к эмоциональному очищению и новым чувствам.

Рак — Паж кубков

Ваше сердце требует творчества и легкости – позвольте себе эмоциональный порыв.

Лев — Четверка жезлов

Возможные разногласия в восприятии тёплых моментов – говорите о том, что цените.

Дева — Справедливость

Убедитесь в полноте информации, прежде чем делать выводы – послушайте всех участников.

Весы — Солнце

Попытайтесь осветить скрытое в отношениях — ясность порождает доверие.

Скорпион — Десятка пентаклей

В личном – возможны теневые моменты. Не критикуйте – стройте новую поддержку.

Стрелец — Пятерка пентаклей

Если вы чувствуете себя оторванным — ищите поддержки среди близких или давних друзей.

Козерог — Король кубков

Ваша эмоциональная стабильность сегодня – дар для других. Будьте взвешенными, но открытыми.

Водолей — Отшельник

День для тишины и интуиции. Отведите простор душевному наполнению.

Рыбы — Десятка кубков

Семейная гармония может казаться потерянной – позаботьтесь об открытом диалоге и восстановлении связей.

8 августа — это день, когда внутренняя мудрость и действие должны найти общий язык. Карты призывают сбалансировать эмоции с рациональностью, слушая себя и доверяя потоку жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

