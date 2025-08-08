ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
258
Время на прочтение
2 мин

Гороскоп по картам Таро на 8 августа 2025: вдохновение для Львов, новые чувства для Раков

Сегодня Таро советует соединить эмоциональную отзывчивость и решительные шаги для реализации задуманного и сохранения внутреннего баланса.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Карты Таро на 8 августа 2025 года в день "Ворот Льва" подсказывают, что это день проявления внутренней силы в сочетании с открытостью к изменениям. Интуиция и активность — два ключа к удачному движению вперед.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам

  • ОвенКолесо удачи
    Не бойтесь падений – они могут стать стартовым толчком для нового. Примите изменения как шансы на рост.

  • ТелецДевятка кубков
    Просмотрите свои желания: действительно ли это то, что нужно? Пора внести коррективы внутрь себя.

  • БлизнецыТройка мечей
    Отпустите старые образы – это откроет путь к эмоциональному очищению и новым чувствам.

  • РакПаж кубков
    Ваше сердце требует творчества и легкости – позвольте себе эмоциональный порыв.

  • ЛевЧетверка жезлов
    Возможные разногласия в восприятии тёплых моментов – говорите о том, что цените.

  • ДеваСправедливость
    Убедитесь в полноте информации, прежде чем делать выводы – послушайте всех участников.

  • ВесыСолнце
    Попытайтесь осветить скрытое в отношениях — ясность порождает доверие.

  • СкорпионДесятка пентаклей
    В личном – возможны теневые моменты. Не критикуйте – стройте новую поддержку.

  • СтрелецПятерка пентаклей
    Если вы чувствуете себя оторванным — ищите поддержки среди близких или давних друзей.

  • КозерогКороль кубков
    Ваша эмоциональная стабильность сегодня – дар для других. Будьте взвешенными, но открытыми.

  • ВодолейОтшельник
    День для тишины и интуиции. Отведите простор душевному наполнению.

  • РыбыДесятка кубков
    Семейная гармония может казаться потерянной – позаботьтесь об открытом диалоге и восстановлении связей.

8 августа — это день, когда внутренняя мудрость и действие должны найти общий язык. Карты призывают сбалансировать эмоции с рациональностью, слушая себя и доверяя потоку жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie