- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 258
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп по картам Таро на 8 августа 2025: вдохновение для Львов, новые чувства для Раков
Сегодня Таро советует соединить эмоциональную отзывчивость и решительные шаги для реализации задуманного и сохранения внутреннего баланса.
Карты Таро на 8 августа 2025 года в день "Ворот Льва" подсказывают, что это день проявления внутренней силы в сочетании с открытостью к изменениям. Интуиция и активность — два ключа к удачному движению вперед.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам
Овен — Колесо удачи
Не бойтесь падений – они могут стать стартовым толчком для нового. Примите изменения как шансы на рост.
Телец — Девятка кубков
Просмотрите свои желания: действительно ли это то, что нужно? Пора внести коррективы внутрь себя.
Близнецы — Тройка мечей
Отпустите старые образы – это откроет путь к эмоциональному очищению и новым чувствам.
Рак — Паж кубков
Ваше сердце требует творчества и легкости – позвольте себе эмоциональный порыв.
Лев — Четверка жезлов
Возможные разногласия в восприятии тёплых моментов – говорите о том, что цените.
Дева — Справедливость
Убедитесь в полноте информации, прежде чем делать выводы – послушайте всех участников.
Весы — Солнце
Попытайтесь осветить скрытое в отношениях — ясность порождает доверие.
Скорпион — Десятка пентаклей
В личном – возможны теневые моменты. Не критикуйте – стройте новую поддержку.
Стрелец — Пятерка пентаклей
Если вы чувствуете себя оторванным — ищите поддержки среди близких или давних друзей.
Козерог — Король кубков
Ваша эмоциональная стабильность сегодня – дар для других. Будьте взвешенными, но открытыми.
Водолей — Отшельник
День для тишины и интуиции. Отведите простор душевному наполнению.
Рыбы — Десятка кубков
Семейная гармония может казаться потерянной – позаботьтесь об открытом диалоге и восстановлении связей.
8 августа — это день, когда внутренняя мудрость и действие должны найти общий язык. Карты призывают сбалансировать эмоции с рациональностью, слушая себя и доверяя потоку жизни.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
