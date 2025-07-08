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Гороскоп по картам Таро на 8 июля 2025 года: Близнецам следует действовать активно, а Стрельцам следует остерегаться врагов
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 8 июля 2025 года.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 8 июля 2025 года рассказывает, что Ракам следует ожидать определенных ограничений, а Девам не стоит бояться нового.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 8 июля 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, что делать, но не решаетесь сделать первый шаг. В отношениях вам могут поступить больно. На работе ждите новых вызовов.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Семерка жезлов"
Защищайте свои позиции. В отношениях проявите характер. А на работе продемонстрируйте профессионализм.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Паж жезлов"
Двигайте вперед. В любви преодолевайте препятствия на пути к избранной цели. Действуйте активно на работе.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Ожидайте определенные ограничения. В отношениях партнер или партнер могут быть скупыми. На работе нужно затянуть пояса.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Семерка кубков"
Не гонитесь за всем и сразу. В любви выберите одну цель. На работе следует определить собственные приоритеты.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Дурак"
Первый шаг – это всегда трудно. В отношениях не бойтесь нового.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Королева жезлов"
Защищайте свои позиции. В отношениях продемонстрируйте страсть. На работе следует активизироваться.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Двойка жезлов"
Перед вами открываются новые возможности. В отношениях отважьтесь на первый шаг. На работе оцените свои способности.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Пятерка кубков"
Время разочарований настало. В любви не завидуйте никому. На работе остерегайтесь врагов.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Звезда"
Вам светит счастливая заря. В отношениях двигайтесь навстречу друг другу.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Задумайтесь над улучшением финансового положения. В любви прислушивайтесь к голосу внутри. В рабочих делах доверяйте интуиции.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Вы достигли немало - действуйте так и дальше. В отношениях стоит расслабиться.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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