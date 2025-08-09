ТСН в социальных сетях

Астрология
159
2 мин

Гороскоп по картам Таро на 9 августа 2025: новые начала для Дев, неожиданности для Львов

Сегодня — полнолуние в Водолее, которое пленяет своим светом и энергией обновление и поиск баланса между внутренним и внешним.

Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Карты Таро на 9 августа 2025 г. указывают на гармонию между зрелостью и спонтанностью. Действие должно быть осознано, но пробуждено интуицией. Сегодняшний день – возможность одновременной внутренней глубины и четкости намерений.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам зодиака

  • Овеншестерка жезлов
    Потребность заботиться о себе растет. Отложите погоню за внешним признанием – выберите внутреннюю поддержку и перезагрузку.

  • Телецкороль пентаклей
    Время стабильности и конструктива. Погрузитесь в практическое планирование: финансы, пространство, ресурсы – все это сегодня под вашим контролем.

  • Близнецыпятерка мечей
    Избегайте конфликтов — они могут этого не стоить. Извините себя и избегайте лишнего эмоционального напряжения.

  • Раксимка пентаклей
    Ваши усилия начинают приносить результаты. Будьте терпеливы — это только начало нечто великого.

  • ЛевБашня
    Сегодня день неожиданностей. Возможны сильные потрясения, но именно они откроют путь новому пониманию.

  • Дева — Дурак
    Новые начала приближаются. Не бойтесь рисковать – первый шаг часто ведет к самому интересному результату.

  • Весывосьмерка мечей
    Чувство ограниченности может быть иллюзорным. Ситуация изменится, если вы очистите рассудок и сформируете четкий план.

  • Скорпионпятерка жезлов
    Конфликты сегодня не враги, а катализаторы роста. Используйте напряжение как инструмент – не как помеху.

  • Стрелец - четверка пентаклей
    Над защитой — свобода. Посмотрите, где вы слишком задерживаетесь - отпустите, и что-нибудь новое появится.

  • КозерогКолесо Фортуны
    Не сопротивляйтесь изменению — она несет урок и возможность. Даже если кажется, что "все не так как надо" — это часть большой игры.

  • Водолейпятерка пентаклов
    Ощущение брака — временное. Обратитесь за поддержкой, не оставайтесь в тени. Вы не одни.

  • РыбыКолесо Фортуны.
    Вселенная открывает новую дверь. Будьте открытыми — этот день может подарить поворот к лучшему.

9 августа 2025 года — день, когда сила внутренних намерений усиливается через внешний фокус. Это время перемен, когда нужно сохранить целостность, но разрешить событиям совершить свою магию.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

