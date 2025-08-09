Гороскоп по картам Таро на 9 августа 2025: новые начала для Дев, неожиданности для Львов

Карты Таро / © ТСН.ua

Карты Таро на 9 августа 2025 г. указывают на гармонию между зрелостью и спонтанностью. Действие должно быть осознано, но пробуждено интуицией. Сегодняшний день – возможность одновременной внутренней глубины и четкости намерений.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам зодиака

Овен — шестерка жезлов

Потребность заботиться о себе растет. Отложите погоню за внешним признанием – выберите внутреннюю поддержку и перезагрузку.

Телец — король пентаклей

Время стабильности и конструктива. Погрузитесь в практическое планирование: финансы, пространство, ресурсы – все это сегодня под вашим контролем.

Близнецы — пятерка мечей

Избегайте конфликтов — они могут этого не стоить. Извините себя и избегайте лишнего эмоционального напряжения.

Рак — симка пентаклей

Ваши усилия начинают приносить результаты. Будьте терпеливы — это только начало нечто великого.

Лев — Башня

Сегодня день неожиданностей. Возможны сильные потрясения, но именно они откроют путь новому пониманию.

Дева — Дурак

Новые начала приближаются. Не бойтесь рисковать – первый шаг часто ведет к самому интересному результату.

Весы — восьмерка мечей

Чувство ограниченности может быть иллюзорным. Ситуация изменится, если вы очистите рассудок и сформируете четкий план.

Скорпион — пятерка жезлов

Конфликты сегодня не враги, а катализаторы роста. Используйте напряжение как инструмент – не как помеху.

Стрелец - четверка пентаклей

Над защитой — свобода. Посмотрите, где вы слишком задерживаетесь - отпустите, и что-нибудь новое появится.

Козерог — Колесо Фортуны

Не сопротивляйтесь изменению — она несет урок и возможность. Даже если кажется, что "все не так как надо" — это часть большой игры.

Водолей — пятерка пентаклов

Ощущение брака — временное. Обратитесь за поддержкой, не оставайтесь в тени. Вы не одни.

Рыбы — Колесо Фортуны.

Вселенная открывает новую дверь. Будьте открытыми — этот день может подарить поворот к лучшему.

9 августа 2025 года — день, когда сила внутренних намерений усиливается через внешний фокус. Это время перемен, когда нужно сохранить целостность, но разрешить событиям совершить свою магию.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

