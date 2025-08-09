- Дата публикации
Гороскоп по картам Таро на 9 августа 2025: новые начала для Дев, неожиданности для Львов
Сегодня — полнолуние в Водолее, которое пленяет своим светом и энергией обновление и поиск баланса между внутренним и внешним.
Карты Таро на 9 августа 2025 г. указывают на гармонию между зрелостью и спонтанностью. Действие должно быть осознано, но пробуждено интуицией. Сегодняшний день – возможность одновременной внутренней глубины и четкости намерений.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам зодиака
Овен — шестерка жезлов
Потребность заботиться о себе растет. Отложите погоню за внешним признанием – выберите внутреннюю поддержку и перезагрузку.
Телец — король пентаклей
Время стабильности и конструктива. Погрузитесь в практическое планирование: финансы, пространство, ресурсы – все это сегодня под вашим контролем.
Близнецы — пятерка мечей
Избегайте конфликтов — они могут этого не стоить. Извините себя и избегайте лишнего эмоционального напряжения.
Рак — симка пентаклей
Ваши усилия начинают приносить результаты. Будьте терпеливы — это только начало нечто великого.
Лев — Башня
Сегодня день неожиданностей. Возможны сильные потрясения, но именно они откроют путь новому пониманию.
Дева — Дурак
Новые начала приближаются. Не бойтесь рисковать – первый шаг часто ведет к самому интересному результату.
Весы — восьмерка мечей
Чувство ограниченности может быть иллюзорным. Ситуация изменится, если вы очистите рассудок и сформируете четкий план.
Скорпион — пятерка жезлов
Конфликты сегодня не враги, а катализаторы роста. Используйте напряжение как инструмент – не как помеху.
Стрелец - четверка пентаклей
Над защитой — свобода. Посмотрите, где вы слишком задерживаетесь - отпустите, и что-нибудь новое появится.
Козерог — Колесо Фортуны
Не сопротивляйтесь изменению — она несет урок и возможность. Даже если кажется, что "все не так как надо" — это часть большой игры.
Водолей — пятерка пентаклов
Ощущение брака — временное. Обратитесь за поддержкой, не оставайтесь в тени. Вы не одни.
Рыбы — Колесо Фортуны.
Вселенная открывает новую дверь. Будьте открытыми — этот день может подарить поворот к лучшему.
9 августа 2025 года — день, когда сила внутренних намерений усиливается через внешний фокус. Это время перемен, когда нужно сохранить целостность, но разрешить событиям совершить свою магию.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
