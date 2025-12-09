Гороскоп по картам Таро на 9 декабря 2025 года для всех знаков зодиака.

Карты Таро / © ТСН.ua

Середина декабря всегда обостряет потребность завершать дела и подводить итоги года. Карты Таро на 9 декабря указывают, что этот день станет индикатором вашей готовности двигаться дальше. Кому-то он принесет вспышки энергии и новые планы, а кому-то важные эмоциональные ответы. Узнайте, какой путь открывается вам.

Прогноз Таро на 9 декабря для каждого знака

Овен — Рыцарь Жезлов

День активности и решительности. Вы сделаете смелый шаг или получите новость, которая подтолкнет к действиям. Не тормозите – пользуйтесь импульсом момента.

Телец — Десятка Пентаклей

Стабильный и ресурсный день Возможно получение денег, поддержка семьи или решение материального вопроса. Хороший период для покупок и планировки.

Близнецы — Восьмерка Мечей

Возможна внутренняя растерянность или сомнения. Карта рекомендует не принимать решений под давлением ужаса. Посмотрите на ситуацию шире – выход есть, даже если он пока не очевиден.

Рак — Королева Кубков

Эмоциональная мягкость, интуитивные подсказки, важный разговор. Сегодня вы легко чувствуете настроение других и можете наладить отношения, нуждающиеся в заботе.

Лев — Солнце

Один из самых лучших дней месяца. Успех, хорошие новости, удача в работе и теплые отношения. Очень благоприятный день для проявления себя, публичности и творчества.

Дева — Паж Мечей

День новой информации, новостей или резких вопросов, требующих ясности. Будьте внимательны к деталям. Хорошее время для обучения или сбора фактов.

Весы — Двойка Пентаклей

Сегодня нужно балансировать между двумя делами. Могут появиться неожиданные задачи, но вы хорошо справитесь. Гибкость – ваш ключ к успеху.

Скорпион — Башня

Внезапные изменения или прозрения. Может разрушиться старый подход, давно себя исчерпавший. День очистки и обновления – не пугайтесь трансформаций.

Стрелец — Семерка Жезлов

Придется отстаивать позицию или защищать решение. Энергии хватит, чтобы победить в споре или преодолеть препятствие. Главное – не сдавайтесь.

Козерог — Король Пентаклей

День структурности и стабильности. Вы находите выгодное решение или получаете контроль над ситуацией. Удачное время для финансов и профессиональных шагов.

Водолей — Маг

Ваши действия сегодня имеют силу. Вы можете начать новый проект, решить сложные вопросы или получить важный инсайт. Это день самореализации и влияния.

Рыбы — Тройка Кубков

Радостный день, общение, поддержка, праздничное настроение. Возможно примирение, встреча с близкими или приятная новость. Хорошее время для взаимодействия с людьми.

9 декабря приносит каждому знаку свою энергию: от решительного старта и успеха до глубокого переосмысления и эмоциональной поддержки. Это день, который двигает вперед и подсказывает, как действовать дальше.

