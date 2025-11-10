Гороскоп по картам Таро на неделю 10–16 ноября 2025 года: вдохновение для Дев и новые начала для Овнов

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

После напряженных осенних событий энергия на этой неделе постепенно выравнивается. Это время восстановления, переосмысления и стабильных шагов вперед. Карты Таро напоминают: даже если путь еще не полностью определен, Вселенная поддерживает искренне.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Туз Жезлов

Начало нового проекта или волна вдохновения.

Совет: воспользуйтесь импульсом – сейчас можно зажечь огонь, который будет длиться долго.

Телец — Девятка Кубков

Ощущение удовольствия, гармонии и благодарности.

Совет: позвольте себе насладиться тем, что уже есть — это подпитывает сердце.

Близнецы — Рыцарь Мечей

Быстрые события, необходимость действовать решительно.

Совет: не рассеивайте силы — выберите одно направление и держите курс.

Рак — Пятерка Кубков

Возможно короткое чувство печали или утраты.

Совет: не останавливайтесь на прошлом — оно уже исполнило свою роль.

Лев — Солнце

Неделя радости, вдохновения, поддержки и признания.

Совет: не скрывайте свои достижения — поделитесь светом.

Дева — Звезда

Восстановление веры в себя и вдохновение.

Совет: смотрите вперед — ваши мечты имеют реальные шансы сбыться.

Весы — Шестерка Пентаклей

Баланс между тем чтобы отдавать и принимать.

Совет: помощь приходит, когда вы открыты – не отказывайтесь от нее.

Скорпион — Смерть

Велико преобразование, завершение старого этапа.

Совет: примите изменения — они несут обновление, даже если сейчас оно кажется сложным.

Стрелец — Маг

Момент силы, проявление собственного потенциала.

Совет: действуйте — у вас есть все инструменты, чтобы создать желаемое.

Козерог — Иерофант

Неделя традиций, порядка и духовных уроков.

Совет: слушайте опытных — мудрость рядом с вами.

Водолей — Паж Кубков

Новая эмоция, дружелюбие, чувство легкости.

Совет: доверяйте вдохновению – даже мелочь может изменить настроение.

Рыбы — Колесо Фортуны

Смена обстоятельств, новый цикл событий.

Совет: принимайте повороты с доверием — они ведут к лучшему.

Неделя 10-16 ноября 2025 станет временем более глубокого понимания себя и собственного пути. Карты Таро показывают: главная сила этого периода в принятии. Не стоит сопротивляться событиям, даже если они неожиданны. Оставайтесь открытыми – Вселенная сейчас формирует новую основу для ваших шагов.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.