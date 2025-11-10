- Дата публикации
Гороскоп по картам Таро на неделю 10–16 ноября 2025 года: вдохновение для Дев и новые начала для Овнов
Неделя с 10 по 16 ноября 2025 пройдет под знаком мягких изменений. Карты Таро показывают: пора собрать энергию, подвести итоги и выбрать направление, которое по-настоящему вдохновляет.
После напряженных осенних событий энергия на этой неделе постепенно выравнивается. Это время восстановления, переосмысления и стабильных шагов вперед. Карты Таро напоминают: даже если путь еще не полностью определен, Вселенная поддерживает искренне.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Туз Жезлов
Начало нового проекта или волна вдохновения.
Совет: воспользуйтесь импульсом – сейчас можно зажечь огонь, который будет длиться долго.
Телец — Девятка Кубков
Ощущение удовольствия, гармонии и благодарности.
Совет: позвольте себе насладиться тем, что уже есть — это подпитывает сердце.
Близнецы — Рыцарь Мечей
Быстрые события, необходимость действовать решительно.
Совет: не рассеивайте силы — выберите одно направление и держите курс.
Рак — Пятерка Кубков
Возможно короткое чувство печали или утраты.
Совет: не останавливайтесь на прошлом — оно уже исполнило свою роль.
Лев — Солнце
Неделя радости, вдохновения, поддержки и признания.
Совет: не скрывайте свои достижения — поделитесь светом.
Дева — Звезда
Восстановление веры в себя и вдохновение.
Совет: смотрите вперед — ваши мечты имеют реальные шансы сбыться.
Весы — Шестерка Пентаклей
Баланс между тем чтобы отдавать и принимать.
Совет: помощь приходит, когда вы открыты – не отказывайтесь от нее.
Скорпион — Смерть
Велико преобразование, завершение старого этапа.
Совет: примите изменения — они несут обновление, даже если сейчас оно кажется сложным.
Стрелец — Маг
Момент силы, проявление собственного потенциала.
Совет: действуйте — у вас есть все инструменты, чтобы создать желаемое.
Козерог — Иерофант
Неделя традиций, порядка и духовных уроков.
Совет: слушайте опытных — мудрость рядом с вами.
Водолей — Паж Кубков
Новая эмоция, дружелюбие, чувство легкости.
Совет: доверяйте вдохновению – даже мелочь может изменить настроение.
Рыбы — Колесо Фортуны
Смена обстоятельств, новый цикл событий.
Совет: принимайте повороты с доверием — они ведут к лучшему.
Неделя 10-16 ноября 2025 станет временем более глубокого понимания себя и собственного пути. Карты Таро показывают: главная сила этого периода в принятии. Не стоит сопротивляться событиям, даже если они неожиданны. Оставайтесь открытыми – Вселенная сейчас формирует новую основу для ваших шагов.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
