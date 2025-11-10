ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на неделю 10–16 ноября 2025 года: вдохновение для Дев и новые начала для Овнов

Неделя с 10 по 16 ноября 2025 пройдет под знаком мягких изменений. Карты Таро показывают: пора собрать энергию, подвести итоги и выбрать направление, которое по-настоящему вдохновляет.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

После напряженных осенних событий энергия на этой неделе постепенно выравнивается. Это время восстановления, переосмысления и стабильных шагов вперед. Карты Таро напоминают: даже если путь еще не полностью определен, Вселенная поддерживает искренне.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Туз Жезлов
    Начало нового проекта или волна вдохновения.
    Совет: воспользуйтесь импульсом – сейчас можно зажечь огонь, который будет длиться долго.

  • Телец — Девятка Кубков
    Ощущение удовольствия, гармонии и благодарности.
    Совет: позвольте себе насладиться тем, что уже есть — это подпитывает сердце.

  • Близнецы — Рыцарь Мечей
    Быстрые события, необходимость действовать решительно.
    Совет: не рассеивайте силы — выберите одно направление и держите курс.

  • Рак — Пятерка Кубков
    Возможно короткое чувство печали или утраты.
    Совет: не останавливайтесь на прошлом — оно уже исполнило свою роль.

  • Лев — Солнце
    Неделя радости, вдохновения, поддержки и признания.
    Совет: не скрывайте свои достижения — поделитесь светом.

  • Дева — Звезда
    Восстановление веры в себя и вдохновение.
    Совет: смотрите вперед — ваши мечты имеют реальные шансы сбыться.

  • Весы — Шестерка Пентаклей
    Баланс между тем чтобы отдавать и принимать.
    Совет: помощь приходит, когда вы открыты – не отказывайтесь от нее.

  • Скорпион — Смерть
    Велико преобразование, завершение старого этапа.
    Совет: примите изменения — они несут обновление, даже если сейчас оно кажется сложным.

  • Стрелец — Маг
    Момент силы, проявление собственного потенциала.
    Совет: действуйте — у вас есть все инструменты, чтобы создать желаемое.

  • Козерог — Иерофант
    Неделя традиций, порядка и духовных уроков.
    Совет: слушайте опытных — мудрость рядом с вами.

  • Водолей — Паж Кубков
    Новая эмоция, дружелюбие, чувство легкости.
    Совет: доверяйте вдохновению – даже мелочь может изменить настроение.

  • Рыбы — Колесо Фортуны
    Смена обстоятельств, новый цикл событий.
    Совет: принимайте повороты с доверием — они ведут к лучшему.

Неделя 10-16 ноября 2025 станет временем более глубокого понимания себя и собственного пути. Карты Таро показывают: главная сила этого периода в принятии. Не стоит сопротивляться событиям, даже если они неожиданны. Оставайтесь открытыми – Вселенная сейчас формирует новую основу для ваших шагов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

