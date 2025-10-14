ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на неделю 13–19 октября 2025: вдохновение для Рыб и новые перспективы для Львов

Неделя с 13 по 19 октября 2025 года обещает быть насыщенной на события, прозрения и внутренние открытия. Карты Таро советуют слушать интуицию, действовать с уверенностью и не бояться перемен, именно они откроют путь к новому этапу жизни.

Елена Кузьмич
Эта октябрьская неделя несет энергию постепенного обновления. После напряженного начала осени наступает время осознания — что стоит оставить позади, а что требует вашего внимания сейчас. Карты Таро подсказывают: все происходящее не случайность. Это период, когда сердце и разум находят общий язык, а внутренняя сила помогает сделать мудрый выбор.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Император
    Вас ждет неделя лидерства и уверенности. Вы сможете упорядочить хаос и навести порядок в делах.
    Совет: действуйте решительно, но с мудростью – именно ваша стабильность вдохновляет других.

  • Телец — Семка Пентаклей
    Неделя терпения и ожидания результатов. Ваши усилия постепенно начинают приносить плоды.
    Совет: не торопите события — все созреет одно время.

  • Близнецы — Тройка Жезлей
    Вас ждут новые возможности. Вы готовы расширить горизонты и действовать стратегически.
    Совет: не бойтесь выходить за пределы привычного — там растет ваша сила.

  • Рак — Королева Кубков
    Неделя гармонии и заботы. Вы сможете обрести душевный покой и поддержать тех, кто рядом.
    Совет: слушайте сердце – оно подскажет, где настоящая истина.

  • Лев — Колесница
    Время уверенного движения вперед. Вы почувствуете мотивацию и силу без страха.
    Совет: используйте эту энергию, чтобы сделать важный шаг к мечте.

  • Дева — Восьмерка Пентаклей
    Неделя труда, внимательности и совершенствования.
    Совет: делайте ставку на качество – даже мелочи имеют значение.

  • Весы — Двойка Кубков
    Неделя гармонии в отношениях и партнерстве. Вас ждет понимание и духовное единство.
    Совет: действуйте по доброте — она откроет дверь, где логика бессильна.

  • Скорпион — Башня
    Возможны внезапные изменения или переоценка ценностей. Но эти потрясения ведут к увольнению.
    Совет: не держитесь за старое — лучше отпустить, чем бороться с неизбежным.

  • Стрелец — Солнце
    Светлая и положительная неделя. Вы почувствуете ясность, лёгкость и вдохновение.
    Совет: наслаждайтесь моментом — ваш оптимизм сейчас магнит для удачи.

  • Козерог — Король Мечей
    Время рациональности и четкие решения. Вы можете расставить все по местам.
    Совет: анализируйте, а не эмоционируйте — сегодня логика ваш союзник.

  • Водолей — Сила
    Неделя испытаний, которые покажут, насколько вы выросли. Вы преодолеете все благодаря покою и доброте.
    Совет: доверяйте своей внутренней стойкости – он ваш самый ценный ресурс.

  • Рыбы — Звезда
    Вдохновение, вера и новый взгляд на жизнь. Вы почувствуете прилив духовной энергии и творческой силы.
    Совет: мечтайте — эта неделя поддерживает ваши стремления и желания.

Неделя с 13 по 19 октября 2025 года — это время гармонии между старым и новым. Одни знаки ощутят потребность в действии, другие – в покое. Но для всех это период, когда сердце становится основным компасом. Карты Таро напоминают: слушайте себя – Вселенная уже подсказывает правильное направление.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

