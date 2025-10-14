Гороскоп по картам Таро на неделю 13–19 октября 2025: вдохновение для Рыб и новые перспективы для Львов

Карты Таро / © ТСН.ua

Эта октябрьская неделя несет энергию постепенного обновления. После напряженного начала осени наступает время осознания — что стоит оставить позади, а что требует вашего внимания сейчас. Карты Таро подсказывают: все происходящее не случайность. Это период, когда сердце и разум находят общий язык, а внутренняя сила помогает сделать мудрый выбор.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Император

Вас ждет неделя лидерства и уверенности. Вы сможете упорядочить хаос и навести порядок в делах.

Совет: действуйте решительно, но с мудростью – именно ваша стабильность вдохновляет других.

Телец — Семка Пентаклей

Неделя терпения и ожидания результатов. Ваши усилия постепенно начинают приносить плоды.

Совет: не торопите события — все созреет одно время.

Близнецы — Тройка Жезлей

Вас ждут новые возможности. Вы готовы расширить горизонты и действовать стратегически.

Совет: не бойтесь выходить за пределы привычного — там растет ваша сила.

Рак — Королева Кубков

Неделя гармонии и заботы. Вы сможете обрести душевный покой и поддержать тех, кто рядом.

Совет: слушайте сердце – оно подскажет, где настоящая истина.

Лев — Колесница

Время уверенного движения вперед. Вы почувствуете мотивацию и силу без страха.

Совет: используйте эту энергию, чтобы сделать важный шаг к мечте.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Неделя труда, внимательности и совершенствования.

Совет: делайте ставку на качество – даже мелочи имеют значение.

Весы — Двойка Кубков

Неделя гармонии в отношениях и партнерстве. Вас ждет понимание и духовное единство.

Совет: действуйте по доброте — она откроет дверь, где логика бессильна.

Скорпион — Башня

Возможны внезапные изменения или переоценка ценностей. Но эти потрясения ведут к увольнению.

Совет: не держитесь за старое — лучше отпустить, чем бороться с неизбежным.

Стрелец — Солнце

Светлая и положительная неделя. Вы почувствуете ясность, лёгкость и вдохновение.

Совет: наслаждайтесь моментом — ваш оптимизм сейчас магнит для удачи.

Козерог — Король Мечей

Время рациональности и четкие решения. Вы можете расставить все по местам.

Совет: анализируйте, а не эмоционируйте — сегодня логика ваш союзник.

Водолей — Сила

Неделя испытаний, которые покажут, насколько вы выросли. Вы преодолеете все благодаря покою и доброте.

Совет: доверяйте своей внутренней стойкости – он ваш самый ценный ресурс.

Рыбы — Звезда

Вдохновение, вера и новый взгляд на жизнь. Вы почувствуете прилив духовной энергии и творческой силы.

Совет: мечтайте — эта неделя поддерживает ваши стремления и желания.

Неделя с 13 по 19 октября 2025 года — это время гармонии между старым и новым. Одни знаки ощутят потребность в действии, другие – в покое. Но для всех это период, когда сердце становится основным компасом. Карты Таро напоминают: слушайте себя – Вселенная уже подсказывает правильное направление.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

