Гороскоп по картам Таро на неделю 13–19 октября 2025: вдохновение для Рыб и новые перспективы для Львов
Неделя с 13 по 19 октября 2025 года обещает быть насыщенной на события, прозрения и внутренние открытия. Карты Таро советуют слушать интуицию, действовать с уверенностью и не бояться перемен, именно они откроют путь к новому этапу жизни.
Эта октябрьская неделя несет энергию постепенного обновления. После напряженного начала осени наступает время осознания — что стоит оставить позади, а что требует вашего внимания сейчас. Карты Таро подсказывают: все происходящее не случайность. Это период, когда сердце и разум находят общий язык, а внутренняя сила помогает сделать мудрый выбор.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Император
Вас ждет неделя лидерства и уверенности. Вы сможете упорядочить хаос и навести порядок в делах.
Совет: действуйте решительно, но с мудростью – именно ваша стабильность вдохновляет других.
Телец — Семка Пентаклей
Неделя терпения и ожидания результатов. Ваши усилия постепенно начинают приносить плоды.
Совет: не торопите события — все созреет одно время.
Близнецы — Тройка Жезлей
Вас ждут новые возможности. Вы готовы расширить горизонты и действовать стратегически.
Совет: не бойтесь выходить за пределы привычного — там растет ваша сила.
Рак — Королева Кубков
Неделя гармонии и заботы. Вы сможете обрести душевный покой и поддержать тех, кто рядом.
Совет: слушайте сердце – оно подскажет, где настоящая истина.
Лев — Колесница
Время уверенного движения вперед. Вы почувствуете мотивацию и силу без страха.
Совет: используйте эту энергию, чтобы сделать важный шаг к мечте.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Неделя труда, внимательности и совершенствования.
Совет: делайте ставку на качество – даже мелочи имеют значение.
Весы — Двойка Кубков
Неделя гармонии в отношениях и партнерстве. Вас ждет понимание и духовное единство.
Совет: действуйте по доброте — она откроет дверь, где логика бессильна.
Скорпион — Башня
Возможны внезапные изменения или переоценка ценностей. Но эти потрясения ведут к увольнению.
Совет: не держитесь за старое — лучше отпустить, чем бороться с неизбежным.
Стрелец — Солнце
Светлая и положительная неделя. Вы почувствуете ясность, лёгкость и вдохновение.
Совет: наслаждайтесь моментом — ваш оптимизм сейчас магнит для удачи.
Козерог — Король Мечей
Время рациональности и четкие решения. Вы можете расставить все по местам.
Совет: анализируйте, а не эмоционируйте — сегодня логика ваш союзник.
Водолей — Сила
Неделя испытаний, которые покажут, насколько вы выросли. Вы преодолеете все благодаря покою и доброте.
Совет: доверяйте своей внутренней стойкости – он ваш самый ценный ресурс.
Рыбы — Звезда
Вдохновение, вера и новый взгляд на жизнь. Вы почувствуете прилив духовной энергии и творческой силы.
Совет: мечтайте — эта неделя поддерживает ваши стремления и желания.
Неделя с 13 по 19 октября 2025 года — это время гармонии между старым и новым. Одни знаки ощутят потребность в действии, другие – в покое. Но для всех это период, когда сердце становится основным компасом. Карты Таро напоминают: слушайте себя – Вселенная уже подсказывает правильное направление.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
