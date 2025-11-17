ТСН в социальных сетях

Астрология
465
2 мин

Гороскоп по картам Таро на неделю 17–23 ноября 2025 года: прорыв для Стрельцов и новые возможности для Тельцов

Неделя с 17 по 23 ноября 2025 проходит под знаком осознания и внутренней зрелости. Карты Таро подсказывают: настал момент обрести покой в решимости — действовать осторожно, но уверенно.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

После напряженных осенних смен эта неделя открывает новую динамику: больше структуры, ясных намерений и ресурсов. Это период, когда прошлые сомнения растворяются, а стремление к стабильности становится главной темой. Главный принцип недели – ответственность без перегрузки, движение без спешки.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Император
    Неделя самоконтроля, силы воли и уверенности.
    Совет: соблюдайте свои решения — сейчас пора действовать системно.

  • Телец — Туз Пентаклей
    Новый материальный шанс или предложение.
    Совет: принимайте практические шаги — это начало стабильного периода.

  • Близнецы — Королева Мечей
    Рациональность, мудрость и отстраненное видение ситуации.
    Совет: принимайте решение, опираясь на логику, а не на эмоции.

  • Рак — Девятка Кубков
    Неделя благодарности, радости и внутреннего тепла.
    Совет: наслаждайтесь моментом — именно он создает покой.

  • Лев — Колесо Фортуны
    Неожиданные изменения, работающие на вас.
    Совет: доверьтесь потоку — жизнь готовит приятный поворот.

  • Дева — Семерка Пентаклей
    Пора ждать результатов своей работы.
    Совет: терпение вознаграждается - не торопите события.

  • Весы — Двойка Кубков
    Теплые отношения, поддержка, гармония в отношениях.
    Совет: ищите понимание — сейчас легче наладить диалог.

  • Скорпион — Смерть
    Трансформация, завершение и переход к новому этапу.
    Совет: не бойтесь расстаться с тем, что больше не живет.

  • Стрелец — Солнце
    Светлая энергия, успех, вдохновение.
    Совет: делитесь своей силой — он заряжает не только вас.

  • Козерог — Восьмерка Мечев
    Чувство ограничений или внутренних барьеров.
    Совет: большинство рамок создано мнениями — позвольте себе выйти за них.

  • Водолей — Тройка Пентаклей
    Совместная работа, командный успех, развитие через партнерство.
    Совет: слушайте советы — сотрудничество откроет новые возможности.

  • Рыбы — Звезда
    Надежда, вера в лучшее, духовное обновление.
    Совет: доверяйте своему пути — даже малейший свет ведет вперед.

Неделя 17–23 ноября 2025 года — время осознанных действий и спокойного прогресса. Карты Таро показывают, что главное сейчас – не скорость, а качество движения. Каждый знак имеет шанс найти свое место в новом ритме, объединяющем стабильность и развитие.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

465
