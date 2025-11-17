- Дата публикации
Гороскоп по картам Таро на неделю 17–23 ноября 2025 года: прорыв для Стрельцов и новые возможности для Тельцов
Неделя с 17 по 23 ноября 2025 проходит под знаком осознания и внутренней зрелости. Карты Таро подсказывают: настал момент обрести покой в решимости — действовать осторожно, но уверенно.
После напряженных осенних смен эта неделя открывает новую динамику: больше структуры, ясных намерений и ресурсов. Это период, когда прошлые сомнения растворяются, а стремление к стабильности становится главной темой. Главный принцип недели – ответственность без перегрузки, движение без спешки.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Император
Неделя самоконтроля, силы воли и уверенности.
Совет: соблюдайте свои решения — сейчас пора действовать системно.
Телец — Туз Пентаклей
Новый материальный шанс или предложение.
Совет: принимайте практические шаги — это начало стабильного периода.
Близнецы — Королева Мечей
Рациональность, мудрость и отстраненное видение ситуации.
Совет: принимайте решение, опираясь на логику, а не на эмоции.
Рак — Девятка Кубков
Неделя благодарности, радости и внутреннего тепла.
Совет: наслаждайтесь моментом — именно он создает покой.
Лев — Колесо Фортуны
Неожиданные изменения, работающие на вас.
Совет: доверьтесь потоку — жизнь готовит приятный поворот.
Дева — Семерка Пентаклей
Пора ждать результатов своей работы.
Совет: терпение вознаграждается - не торопите события.
Весы — Двойка Кубков
Теплые отношения, поддержка, гармония в отношениях.
Совет: ищите понимание — сейчас легче наладить диалог.
Скорпион — Смерть
Трансформация, завершение и переход к новому этапу.
Совет: не бойтесь расстаться с тем, что больше не живет.
Стрелец — Солнце
Светлая энергия, успех, вдохновение.
Совет: делитесь своей силой — он заряжает не только вас.
Козерог — Восьмерка Мечев
Чувство ограничений или внутренних барьеров.
Совет: большинство рамок создано мнениями — позвольте себе выйти за них.
Водолей — Тройка Пентаклей
Совместная работа, командный успех, развитие через партнерство.
Совет: слушайте советы — сотрудничество откроет новые возможности.
Рыбы — Звезда
Надежда, вера в лучшее, духовное обновление.
Совет: доверяйте своему пути — даже малейший свет ведет вперед.
Неделя 17–23 ноября 2025 года — время осознанных действий и спокойного прогресса. Карты Таро показывают, что главное сейчас – не скорость, а качество движения. Каждый знак имеет шанс найти свое место в новом ритме, объединяющем стабильность и развитие.
