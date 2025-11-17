Гороскоп по картам Таро на неделю 17–23 ноября 2025 года: прорыв для Стрельцов и новые возможности для Тельцов

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

После напряженных осенних смен эта неделя открывает новую динамику: больше структуры, ясных намерений и ресурсов. Это период, когда прошлые сомнения растворяются, а стремление к стабильности становится главной темой. Главный принцип недели – ответственность без перегрузки, движение без спешки.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Император

Неделя самоконтроля, силы воли и уверенности.

Совет: соблюдайте свои решения — сейчас пора действовать системно.

Телец — Туз Пентаклей

Новый материальный шанс или предложение.

Совет: принимайте практические шаги — это начало стабильного периода.

Близнецы — Королева Мечей

Рациональность, мудрость и отстраненное видение ситуации.

Совет: принимайте решение, опираясь на логику, а не на эмоции.

Рак — Девятка Кубков

Неделя благодарности, радости и внутреннего тепла.

Совет: наслаждайтесь моментом — именно он создает покой.

Лев — Колесо Фортуны

Неожиданные изменения, работающие на вас.

Совет: доверьтесь потоку — жизнь готовит приятный поворот.

Дева — Семерка Пентаклей

Пора ждать результатов своей работы.

Совет: терпение вознаграждается - не торопите события.

Весы — Двойка Кубков

Теплые отношения, поддержка, гармония в отношениях.

Совет: ищите понимание — сейчас легче наладить диалог.

Скорпион — Смерть

Трансформация, завершение и переход к новому этапу.

Совет: не бойтесь расстаться с тем, что больше не живет.

Стрелец — Солнце

Светлая энергия, успех, вдохновение.

Совет: делитесь своей силой — он заряжает не только вас.

Козерог — Восьмерка Мечев

Чувство ограничений или внутренних барьеров.

Совет: большинство рамок создано мнениями — позвольте себе выйти за них.

Водолей — Тройка Пентаклей

Совместная работа, командный успех, развитие через партнерство.

Совет: слушайте советы — сотрудничество откроет новые возможности.

Рыбы — Звезда

Надежда, вера в лучшее, духовное обновление.

Совет: доверяйте своему пути — даже малейший свет ведет вперед.

Неделя 17–23 ноября 2025 года — время осознанных действий и спокойного прогресса. Карты Таро показывают, что главное сейчас – не скорость, а качество движения. Каждый знак имеет шанс найти свое место в новом ритме, объединяющем стабильность и развитие.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.