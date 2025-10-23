Гороскоп по картам Таро на неделю 20–26 октября 2025: новые горизонты для Стрельцов и обновление для Скорпионов

Карты Таро / © ТСН.ua

Этот период – мостик между старым и новым. Неработающее постепенно отходит, открывая место для внутренних изменений и новых возможностей. Карты Таро на неделю 20–26 октября отмечают: не торопитесь, позвольте событиям созреть и слушайте свою интуицию. Решения, принятые на днях, будут длительными по эффекту.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Император

Пора навести порядок в делах и взять руль в собственные руки.

Послание карты: действовать структурно и уверенно.

Телец — Восьмерка Кубков

Вы отходите от старика и двигаетесь в сторону нового опыта.

Послание карты: не держитесь за то, что вас больше не наполняет.

Близнецы — Паж Жезлов

Новое вдохновение, идеи и творческие импульсы.

Послание карты: смело начинайте время экспериментов.

Рак — Двойка Кубков

Гармония в отношениях и более глубокое понимание.

Послание карты: партнерство сейчас – источник силы.

Лев — Солнце

Неделя радости, тепла и самовыражения.

Послание карты: будьте собой – это приносит успех.

Дева — Шестерка Пентаклей

Баланс в отдаче и получении.

Послание карты: разрешите себе принимать, а не только давать.

Весы — Справедливость

Время честных решений и восстановление внутреннего равновесия.

Послание карты: действуйте справедливо – результат будет в вашу пользу.

Скорпион — Смерть

Сильная трансформация: завершение старика и место для нового.

Послание карты: доверьтесь процессу – очистка ведет к росту.

Стрелец — Колесница

Продвижение вперед, новые горизонты, движение и победа.

Послание карты: ваша смелость – ключ к результату.

Козерог — Девятка Пентаклей

Стабильность и удовлетворение от своих достижений.

Послание карты: остановитесь и почувствуйте плоды своего труда.

Водолей — Звезда

Вдохновение, надежда и духовное обновление.

Послание карты: доверяйте будущему – оно работает на вас.

Рыбы — Иерофант

Внутреннее возрастание, мудрость, традиция, духовный поиск.

Послание карты: прислушивайтесь к глубинной истине в себе.

Неделя 20–26 октября 2025 года — это время очищения, внутренней перезагрузки и более глубоких осознаний. Некоторые знаки сделают важные шаги вперед, другие завершат старые истории. Главное послание карт: прежде всего – честность с собой, остальное подтянется .

