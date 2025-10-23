ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на неделю 20–26 октября 2025: новые горизонты для Стрельцов и обновление для Скорпионов

Неделя с 20 по 26 октября 2025 года принесет глубокие осознания, завершение старых процессов и постепенное вхождение в обновленную энергию. Карты Таро подсказывают: самое главное – действовать честно с собой.

Этот период – мостик между старым и новым. Неработающее постепенно отходит, открывая место для внутренних изменений и новых возможностей. Карты Таро на неделю 20–26 октября отмечают: не торопитесь, позвольте событиям созреть и слушайте свою интуицию. Решения, принятые на днях, будут длительными по эффекту.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Император
    Пора навести порядок в делах и взять руль в собственные руки.
    Послание карты: действовать структурно и уверенно.

  • Телец — Восьмерка Кубков
    Вы отходите от старика и двигаетесь в сторону нового опыта.
    Послание карты: не держитесь за то, что вас больше не наполняет.

  • Близнецы — Паж Жезлов
    Новое вдохновение, идеи и творческие импульсы.
    Послание карты: смело начинайте время экспериментов.

  • Рак — Двойка Кубков
    Гармония в отношениях и более глубокое понимание.
    Послание карты: партнерство сейчас – источник силы.

  • Лев — Солнце
    Неделя радости, тепла и самовыражения.
    Послание карты: будьте собой – это приносит успех.

  • Дева — Шестерка Пентаклей
    Баланс в отдаче и получении.
    Послание карты: разрешите себе принимать, а не только давать.

  • Весы — Справедливость
    Время честных решений и восстановление внутреннего равновесия.
    Послание карты: действуйте справедливо – результат будет в вашу пользу.

  • Скорпион — Смерть
    Сильная трансформация: завершение старика и место для нового.
    Послание карты: доверьтесь процессу – очистка ведет к росту.

  • Стрелец — Колесница
    Продвижение вперед, новые горизонты, движение и победа.
    Послание карты: ваша смелость – ключ к результату.

  • Козерог — Девятка Пентаклей
    Стабильность и удовлетворение от своих достижений.
    Послание карты: остановитесь и почувствуйте плоды своего труда.

  • Водолей — Звезда
    Вдохновение, надежда и духовное обновление.
    Послание карты: доверяйте будущему – оно работает на вас.

  • Рыбы — Иерофант
    Внутреннее возрастание, мудрость, традиция, духовный поиск.
    Послание карты: прислушивайтесь к глубинной истине в себе.

Неделя 20–26 октября 2025 года это время очищения, внутренней перезагрузки и более глубоких осознаний. Некоторые знаки сделают важные шаги вперед, другие завершат старые истории. Главное послание карт: прежде всего – честность с собой, остальное подтянется .

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

