Гороскоп по картам Таро на неделю 20–26 октября 2025: новые горизонты для Стрельцов и обновление для Скорпионов
Неделя с 20 по 26 октября 2025 года принесет глубокие осознания, завершение старых процессов и постепенное вхождение в обновленную энергию. Карты Таро подсказывают: самое главное – действовать честно с собой.
Этот период – мостик между старым и новым. Неработающее постепенно отходит, открывая место для внутренних изменений и новых возможностей. Карты Таро на неделю 20–26 октября отмечают: не торопитесь, позвольте событиям созреть и слушайте свою интуицию. Решения, принятые на днях, будут длительными по эффекту.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Император
Пора навести порядок в делах и взять руль в собственные руки.
Послание карты: действовать структурно и уверенно.
Телец — Восьмерка Кубков
Вы отходите от старика и двигаетесь в сторону нового опыта.
Послание карты: не держитесь за то, что вас больше не наполняет.
Близнецы — Паж Жезлов
Новое вдохновение, идеи и творческие импульсы.
Послание карты: смело начинайте время экспериментов.
Рак — Двойка Кубков
Гармония в отношениях и более глубокое понимание.
Послание карты: партнерство сейчас – источник силы.
Лев — Солнце
Неделя радости, тепла и самовыражения.
Послание карты: будьте собой – это приносит успех.
Дева — Шестерка Пентаклей
Баланс в отдаче и получении.
Послание карты: разрешите себе принимать, а не только давать.
Весы — Справедливость
Время честных решений и восстановление внутреннего равновесия.
Послание карты: действуйте справедливо – результат будет в вашу пользу.
Скорпион — Смерть
Сильная трансформация: завершение старика и место для нового.
Послание карты: доверьтесь процессу – очистка ведет к росту.
Стрелец — Колесница
Продвижение вперед, новые горизонты, движение и победа.
Послание карты: ваша смелость – ключ к результату.
Козерог — Девятка Пентаклей
Стабильность и удовлетворение от своих достижений.
Послание карты: остановитесь и почувствуйте плоды своего труда.
Водолей — Звезда
Вдохновение, надежда и духовное обновление.
Послание карты: доверяйте будущему – оно работает на вас.
Рыбы — Иерофант
Внутреннее возрастание, мудрость, традиция, духовный поиск.
Послание карты: прислушивайтесь к глубинной истине в себе.
Неделя 20–26 октября 2025 года — это время очищения, внутренней перезагрузки и более глубоких осознаний. Некоторые знаки сделают важные шаги вперед, другие завершат старые истории. Главное послание карт: прежде всего – честность с собой, остальное подтянется .
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
