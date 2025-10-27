ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на неделю 27 октября – 2 ноября 2025 года: трансформация для Скорпионов и новые горизонты для Овнов

Период с 27 октября по 2 ноября 2025 года обещает внутренние переориентации, очищение от прошлого и постепенный выход на новый уровень. Карты Таро показывают неделю, когда важно прислушиваться к себе и не бояться перемен.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Эта неделя — граничная: старые истории окончательно завершаются, а новый цикл только начинает формироваться. Энергия становится точнее, интуиция глубже, а решения более уверенными. Для кого-то это будет время нового старта, для кого-то – перезагрузка и стабилизация. Главный ключ – честность с собой и готовность двигаться дальше.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Туз Жезлов
    Неделя новых возможностей и первых шагов.
    Совет: действуйте смело — Вселенная дает "зеленый свет".

  • Телец — Десятка Пентаклей
    Финансовая устойчивость и поддержка семьи.
    Совет: использовать эту неделю для укрепления фундамента.

  • Близнецы Тройка Кубков
    Социализация, хорошие новости и легкость.
    Совет: не изолируйте — люди рядом сейчас ресурс.

  • Рак — Шестерка Мечей
    Уход от напряжения, постепенное облегчение.
    Совет: отпускайте тянущее вниз.

  • Лев — Король Жезлов
    Пора проявить лидерские качества и инициативу.
    Совет: действуйте с позиции уверенности, а не борьбы.

  • Дева — Смерть
    Глубокая трансформация и завершение старого этапа.
    Совет: дверь закрывается, чтобы открыть новую.

  • Весы — Двойка Кубков
    Гармония, альянс, поддержка в отношениях.
    Совет: говорите из сердца — это углубит связь.

  • Скорпион — Башня
    Сильное переосмысление, разрыв с мешающим.
    Совет: принимайте изменения — они очищают путь.

  • Стрелец — Колесо Фортуны.
    Поворот событий в лучшую сторону.
    Совет: гибкость позволит своевременно поймать шанс.

  • Козерог — Девятка Жезлов
    Выносливость и завершение изнурительного цикла.
    Совет: не сдавайтесь перед самым финишем.

  • Водолей — Звезда
    Вдохновение, духовное обновление, внутренний подъем.
    Совет: верьте в процесс — он уже работает на вас.

  • Рыбы — Иерофант
    Духовный рост, мудрые решения, учительская энергия.
    Совет: опирайтесь на более глубокий смысл, а не на поверхность.

Неделя 27 октября — 2 ноября 2025 года — это время перехода. То, что больше не соответствует вашему росту, сворачивается, а новое пространство только начинает раскрываться. Таро советует: будьте сознательны, готовы к обновлению и не бойтесь завершать — именно в этом кроется сила.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

