Эта неделя — граничная: старые истории окончательно завершаются, а новый цикл только начинает формироваться. Энергия становится точнее, интуиция глубже, а решения более уверенными. Для кого-то это будет время нового старта, для кого-то – перезагрузка и стабилизация. Главный ключ – честность с собой и готовность двигаться дальше.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Туз Жезлов

Неделя новых возможностей и первых шагов.

Совет: действуйте смело — Вселенная дает "зеленый свет".

Телец — Десятка Пентаклей

Финансовая устойчивость и поддержка семьи.

Совет: использовать эту неделю для укрепления фундамента.

Близнецы — Тройка Кубков

Социализация, хорошие новости и легкость.

Совет: не изолируйте — люди рядом сейчас ресурс.

Рак — Шестерка Мечей

Уход от напряжения, постепенное облегчение.

Совет: отпускайте тянущее вниз.

Лев — Король Жезлов

Пора проявить лидерские качества и инициативу.

Совет: действуйте с позиции уверенности, а не борьбы.

Дева — Смерть

Глубокая трансформация и завершение старого этапа.

Совет: дверь закрывается, чтобы открыть новую.

Весы — Двойка Кубков

Гармония, альянс, поддержка в отношениях.

Совет: говорите из сердца — это углубит связь.

Скорпион — Башня

Сильное переосмысление, разрыв с мешающим.

Совет: принимайте изменения — они очищают путь.

Стрелец — Колесо Фортуны.

Поворот событий в лучшую сторону.

Совет: гибкость позволит своевременно поймать шанс.

Козерог — Девятка Жезлов

Выносливость и завершение изнурительного цикла.

Совет: не сдавайтесь перед самым финишем.

Водолей — Звезда

Вдохновение, духовное обновление, внутренний подъем.

Совет: верьте в процесс — он уже работает на вас.

Рыбы — Иерофант

Духовный рост, мудрые решения, учительская энергия.

Совет: опирайтесь на более глубокий смысл, а не на поверхность.

Неделя 27 октября — 2 ноября 2025 года — это время перехода. То, что больше не соответствует вашему росту, сворачивается, а новое пространство только начинает раскрываться. Таро советует: будьте сознательны, готовы к обновлению и не бойтесь завершать — именно в этом кроется сила.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

