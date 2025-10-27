- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 126
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп по картам Таро на неделю 27 октября – 2 ноября 2025 года: трансформация для Скорпионов и новые горизонты для Овнов
Период с 27 октября по 2 ноября 2025 года обещает внутренние переориентации, очищение от прошлого и постепенный выход на новый уровень. Карты Таро показывают неделю, когда важно прислушиваться к себе и не бояться перемен.
Эта неделя — граничная: старые истории окончательно завершаются, а новый цикл только начинает формироваться. Энергия становится точнее, интуиция глубже, а решения более уверенными. Для кого-то это будет время нового старта, для кого-то – перезагрузка и стабилизация. Главный ключ – честность с собой и готовность двигаться дальше.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Туз Жезлов
Неделя новых возможностей и первых шагов.
Совет: действуйте смело — Вселенная дает "зеленый свет".
Телец — Десятка Пентаклей
Финансовая устойчивость и поддержка семьи.
Совет: использовать эту неделю для укрепления фундамента.
Близнецы — Тройка Кубков
Социализация, хорошие новости и легкость.
Совет: не изолируйте — люди рядом сейчас ресурс.
Рак — Шестерка Мечей
Уход от напряжения, постепенное облегчение.
Совет: отпускайте тянущее вниз.
Лев — Король Жезлов
Пора проявить лидерские качества и инициативу.
Совет: действуйте с позиции уверенности, а не борьбы.
Дева — Смерть
Глубокая трансформация и завершение старого этапа.
Совет: дверь закрывается, чтобы открыть новую.
Весы — Двойка Кубков
Гармония, альянс, поддержка в отношениях.
Совет: говорите из сердца — это углубит связь.
Скорпион — Башня
Сильное переосмысление, разрыв с мешающим.
Совет: принимайте изменения — они очищают путь.
Стрелец — Колесо Фортуны.
Поворот событий в лучшую сторону.
Совет: гибкость позволит своевременно поймать шанс.
Козерог — Девятка Жезлов
Выносливость и завершение изнурительного цикла.
Совет: не сдавайтесь перед самым финишем.
Водолей — Звезда
Вдохновение, духовное обновление, внутренний подъем.
Совет: верьте в процесс — он уже работает на вас.
Рыбы — Иерофант
Духовный рост, мудрые решения, учительская энергия.
Совет: опирайтесь на более глубокий смысл, а не на поверхность.
Неделя 27 октября — 2 ноября 2025 года — это время перехода. То, что больше не соответствует вашему росту, сворачивается, а новое пространство только начинает раскрываться. Таро советует: будьте сознательны, готовы к обновлению и не бойтесь завершать — именно в этом кроется сила.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
