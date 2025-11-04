ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на неделю 3–9 ноября 2025 года: новые пути для Близнецов и духовное возрождение для Скорпионов

Неделя с 3 по 9 ноября 2025 года проходит под энергией супермесяца Бобров — символа внутренней силы, трудолюбия и обновления. Карты Таро показывают: все, что созрело, теперь готово проявиться в реальном мире.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Эта неделя – период, когда интуиция и действия должны идти рядом. В воздухе ощутима энергия преобразований: старое постепенно отходит, освобождая место новым возможностям. Для многих знаков это время важных выборов, честных разговоров и первых шагов к новому этапу жизни.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Колесница
    Неделя активного движения вперед, решительных действий и побед.
    Послание карты: вы управляете событиями – главное, не теряйте направление.

  • Телец — Девятка Пентаклей
    Самодостаточность, уверенность и стабильность.
    Послание карты: цените то, что уже есть – это ваша опора.

  • Близнецы — Шестерка Жезлов
    Признание, достижение, победа.
    Послание карты: не умаляйте себя — ваш успех заслуженный.

  • Рак — Туз Кубков
    Новая волна эмоций, тепла и вдохновения.
    Послание карты: откройтесь любви в любой форме – она исцеляет.

  • Лев — Солнце
    Радость, уверенность, гармония.
    Послание карты: мир на вашей стороне — делитесь энергией с другими.

  • Дева — Королева Пентаклей
    Забота о себе, финансовая стабильность, комфорт.
    Послание карты: заземлитесь — забота о теле и доме усиливает ясность.

  • Весы — Императрица
    Творческий подъем, новые идеи, реализация планов.
    Послание карты: все, что вы посеете, даст плоды уже скоро.

  • Скорпион — Смерть
    Глубокое обновление, преобразование, новое рождение.
    Послание карты: не бойтесь изменений — это начало нового цикла.

  • Стрелец — Звезда
    Вера, вдохновение, чувство внутреннего света.
    Послание карты: не теряйте оптимизма — ваше будущее светлое.

  • Козерог — Иерофант
    Мудрость, духовные уроки, порядок.
    Послание карты: опирайтесь на опыт — он сейчас ваш указатель.

  • Водолей — Паж Жезлов
    Новые идеи, импульс к обучению, вдохновению.
    Послание карты: слушайте интуицию — она подскажет, куда сделать первый шаг.

  • Рыбы — Умеренность
    Гармония, равновесие, мягкое исцеление.
    Послание карты: позвольте покой — именно он приводит к гармонии.

Неделя 3–9 ноября 2025 года – это время внутренних и внешних сдвигов. Под энергией суперлуния старые структуры рушатся, чтобы родить новые возможности. Карты Таро советуют: не сопротивляйтесь процессам, принимайте изменения с открытым сердцем — они ведут к росту.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет — месяц «кусающих» энергий.

