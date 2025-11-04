Гороскоп по картам Таро на неделю 3–9 ноября 2025 года: новые пути для Близнецов и духовное возрождение для Скорпионов

Карты Таро / © ТСН.ua

Эта неделя – период, когда интуиция и действия должны идти рядом. В воздухе ощутима энергия преобразований: старое постепенно отходит, освобождая место новым возможностям. Для многих знаков это время важных выборов, честных разговоров и первых шагов к новому этапу жизни.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Колесница

Неделя активного движения вперед, решительных действий и побед.

Послание карты: вы управляете событиями – главное, не теряйте направление.

Телец — Девятка Пентаклей

Самодостаточность, уверенность и стабильность.

Послание карты: цените то, что уже есть – это ваша опора.

Близнецы — Шестерка Жезлов

Признание, достижение, победа.

Послание карты: не умаляйте себя — ваш успех заслуженный.

Рак — Туз Кубков

Новая волна эмоций, тепла и вдохновения.

Послание карты: откройтесь любви в любой форме – она исцеляет.

Лев — Солнце

Радость, уверенность, гармония.

Послание карты: мир на вашей стороне — делитесь энергией с другими.

Дева — Королева Пентаклей

Забота о себе, финансовая стабильность, комфорт.

Послание карты: заземлитесь — забота о теле и доме усиливает ясность.

Весы — Императрица

Творческий подъем, новые идеи, реализация планов.

Послание карты: все, что вы посеете, даст плоды уже скоро.

Скорпион — Смерть

Глубокое обновление, преобразование, новое рождение.

Послание карты: не бойтесь изменений — это начало нового цикла.

Стрелец — Звезда

Вера, вдохновение, чувство внутреннего света.

Послание карты: не теряйте оптимизма — ваше будущее светлое.

Козерог — Иерофант

Мудрость, духовные уроки, порядок.

Послание карты: опирайтесь на опыт — он сейчас ваш указатель.

Водолей — Паж Жезлов

Новые идеи, импульс к обучению, вдохновению.

Послание карты: слушайте интуицию — она подскажет, куда сделать первый шаг.

Рыбы — Умеренность

Гармония, равновесие, мягкое исцеление.

Послание карты: позвольте покой — именно он приводит к гармонии.

Неделя 3–9 ноября 2025 года – это время внутренних и внешних сдвигов. Под энергией суперлуния старые структуры рушатся, чтобы родить новые возможности. Карты Таро советуют: не сопротивляйтесь процессам, принимайте изменения с открытым сердцем — они ведут к росту.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

