Гороскоп по картам Таро на неделю 3–9 ноября 2025 года: новые пути для Близнецов и духовное возрождение для Скорпионов
Неделя с 3 по 9 ноября 2025 года проходит под энергией супермесяца Бобров — символа внутренней силы, трудолюбия и обновления. Карты Таро показывают: все, что созрело, теперь готово проявиться в реальном мире.
Эта неделя – период, когда интуиция и действия должны идти рядом. В воздухе ощутима энергия преобразований: старое постепенно отходит, освобождая место новым возможностям. Для многих знаков это время важных выборов, честных разговоров и первых шагов к новому этапу жизни.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Колесница
Неделя активного движения вперед, решительных действий и побед.
Послание карты: вы управляете событиями – главное, не теряйте направление.
Телец — Девятка Пентаклей
Самодостаточность, уверенность и стабильность.
Послание карты: цените то, что уже есть – это ваша опора.
Близнецы — Шестерка Жезлов
Признание, достижение, победа.
Послание карты: не умаляйте себя — ваш успех заслуженный.
Рак — Туз Кубков
Новая волна эмоций, тепла и вдохновения.
Послание карты: откройтесь любви в любой форме – она исцеляет.
Лев — Солнце
Радость, уверенность, гармония.
Послание карты: мир на вашей стороне — делитесь энергией с другими.
Дева — Королева Пентаклей
Забота о себе, финансовая стабильность, комфорт.
Послание карты: заземлитесь — забота о теле и доме усиливает ясность.
Весы — Императрица
Творческий подъем, новые идеи, реализация планов.
Послание карты: все, что вы посеете, даст плоды уже скоро.
Скорпион — Смерть
Глубокое обновление, преобразование, новое рождение.
Послание карты: не бойтесь изменений — это начало нового цикла.
Стрелец — Звезда
Вера, вдохновение, чувство внутреннего света.
Послание карты: не теряйте оптимизма — ваше будущее светлое.
Козерог — Иерофант
Мудрость, духовные уроки, порядок.
Послание карты: опирайтесь на опыт — он сейчас ваш указатель.
Водолей — Паж Жезлов
Новые идеи, импульс к обучению, вдохновению.
Послание карты: слушайте интуицию — она подскажет, куда сделать первый шаг.
Рыбы — Умеренность
Гармония, равновесие, мягкое исцеление.
Послание карты: позвольте покой — именно он приводит к гармонии.
Неделя 3–9 ноября 2025 года – это время внутренних и внешних сдвигов. Под энергией суперлуния старые структуры рушатся, чтобы родить новые возможности. Карты Таро советуют: не сопротивляйтесь процессам, принимайте изменения с открытым сердцем — они ведут к росту.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет — месяц «кусающих» энергий.