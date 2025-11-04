ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на ноябрь 2025 года: новые начала для Овнов и гармония для Рыб

Ноябрь 2025 по картам Таро обещает глубокие изменения, внутренние прозрения и время, когда прошлое постепенно уходит, а будущее начинает набирать четкие очертания. Это луна осознанных шагов, спокойных решений и духовного роста.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Энергия ноября совмещает покой осени и внутреннее пробуждение перед зимой. После периода затемнений и суперлуны мы входим в фазу стабилизации: важно не торопиться, но действовать с ясностью. Карты Таро для каждого знака показывают направление, в котором лучше всего двигаться в этом месяце.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Туз Жезлов
    Месяц новых идей, решительных действий и вдохновения.
    Совет: начинайте то, что давно планировали — сейчас самое время для старта.

  • Телец — Иерофант
    Поиск смысла, мудрости, более глубокое понимание жизни.
    Совет: учитесь и делитесь знаниями — это укрепит вашу позицию.

  • Близнецы — Колесо Фортуны
    Неожиданные перемены, новые повороты, удача.
    Совет: принимайте каждый поворот как возможность – судьба ведет.

  • Рак — Королева Кубков
    Месяц эмоциональной глубины, заботы и вдохновения.
    Совет: прислушивайтесь к сердцу – оно знает ваше направление.

  • Лев — Солнце
    Яркий, продуктивный период, удача и радость.
    Совет: показывайте себя – ваши усилия заметят.

  • Дева — Смерть
    Трансформация, очищение, завершение старого этапа.
    Совет: не бойтесь перемен — увольнение открывает дверь для нового.

  • Весы — Умеренность
    Баланс, покой и внутренняя гармония.
    Совет: не торопитесь — гармония дает больше, чем спешка.

  • Скорпион — Мир
    Завершение цикла, внутреннее осознание, переход на новый уровень.
    Совет: празднуйте свои достижения — вы прошли большой путь.

  • Стрелец — Маг
    Пора проявлять силу воли и реализовывать потенциал.
    Совет: у вас есть все ресурсы, чтобы воплотить задуманное.

  • Козерог — Девятка Пентаклов
    Финансовая стабильность и удовлетворение результатов.
    Совет: не останавливайтесь — вы на пути к уверенности и благополучию.

  • Водолей — Суд
    Месяц внутреннего пробуждения, важных решений и переоценки.
    Совет: слушайте зов души — он точнее любых советов.

  • Рыбы — Звезда
    Надежда, свет, вдохновение и духовное обновление.
    Совет: доверяйте жизни — этот месяц принесет веру и гармонию.

Ноябрь 2025 - период духовной зрелости, внутреннего покоя и подготовки к новому циклу. Таро показывает: изменения неизбежны, но они хорошие. Если поступать с открытым сердцем и мудростью, этот месяц станет мостом к росту и стабильности.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

