- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 59
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп по картам Таро на ноябрь 2025 года: новые начала для Овнов и гармония для Рыб
Ноябрь 2025 по картам Таро обещает глубокие изменения, внутренние прозрения и время, когда прошлое постепенно уходит, а будущее начинает набирать четкие очертания. Это луна осознанных шагов, спокойных решений и духовного роста.
Энергия ноября совмещает покой осени и внутреннее пробуждение перед зимой. После периода затемнений и суперлуны мы входим в фазу стабилизации: важно не торопиться, но действовать с ясностью. Карты Таро для каждого знака показывают направление, в котором лучше всего двигаться в этом месяце.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Туз Жезлов
Месяц новых идей, решительных действий и вдохновения.
Совет: начинайте то, что давно планировали — сейчас самое время для старта.
Телец — Иерофант
Поиск смысла, мудрости, более глубокое понимание жизни.
Совет: учитесь и делитесь знаниями — это укрепит вашу позицию.
Близнецы — Колесо Фортуны
Неожиданные перемены, новые повороты, удача.
Совет: принимайте каждый поворот как возможность – судьба ведет.
Рак — Королева Кубков
Месяц эмоциональной глубины, заботы и вдохновения.
Совет: прислушивайтесь к сердцу – оно знает ваше направление.
Лев — Солнце
Яркий, продуктивный период, удача и радость.
Совет: показывайте себя – ваши усилия заметят.
Дева — Смерть
Трансформация, очищение, завершение старого этапа.
Совет: не бойтесь перемен — увольнение открывает дверь для нового.
Весы — Умеренность
Баланс, покой и внутренняя гармония.
Совет: не торопитесь — гармония дает больше, чем спешка.
Скорпион — Мир
Завершение цикла, внутреннее осознание, переход на новый уровень.
Совет: празднуйте свои достижения — вы прошли большой путь.
Стрелец — Маг
Пора проявлять силу воли и реализовывать потенциал.
Совет: у вас есть все ресурсы, чтобы воплотить задуманное.
Козерог — Девятка Пентаклов
Финансовая стабильность и удовлетворение результатов.
Совет: не останавливайтесь — вы на пути к уверенности и благополучию.
Водолей — Суд
Месяц внутреннего пробуждения, важных решений и переоценки.
Совет: слушайте зов души — он точнее любых советов.
Рыбы — Звезда
Надежда, свет, вдохновение и духовное обновление.
Совет: доверяйте жизни — этот месяц принесет веру и гармонию.
Ноябрь 2025 - период духовной зрелости, внутреннего покоя и подготовки к новому циклу. Таро показывает: изменения неизбежны, но они хорошие. Если поступать с открытым сердцем и мудростью, этот месяц станет мостом к росту и стабильности.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
