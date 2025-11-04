Гороскоп по картам Таро на ноябрь 2025 года: новые начала для Овнов и гармония для Рыб

Карты Таро / © ТСН.ua

Энергия ноября совмещает покой осени и внутреннее пробуждение перед зимой. После периода затемнений и суперлуны мы входим в фазу стабилизации: важно не торопиться, но действовать с ясностью. Карты Таро для каждого знака показывают направление, в котором лучше всего двигаться в этом месяце.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Туз Жезлов

Месяц новых идей, решительных действий и вдохновения.

Совет: начинайте то, что давно планировали — сейчас самое время для старта.

Телец — Иерофант

Поиск смысла, мудрости, более глубокое понимание жизни.

Совет: учитесь и делитесь знаниями — это укрепит вашу позицию.

Близнецы — Колесо Фортуны

Неожиданные перемены, новые повороты, удача.

Совет: принимайте каждый поворот как возможность – судьба ведет.

Рак — Королева Кубков

Месяц эмоциональной глубины, заботы и вдохновения.

Совет: прислушивайтесь к сердцу – оно знает ваше направление.

Лев — Солнце

Яркий, продуктивный период, удача и радость.

Совет: показывайте себя – ваши усилия заметят.

Дева — Смерть

Трансформация, очищение, завершение старого этапа.

Совет: не бойтесь перемен — увольнение открывает дверь для нового.

Весы — Умеренность

Баланс, покой и внутренняя гармония.

Совет: не торопитесь — гармония дает больше, чем спешка.

Скорпион — Мир

Завершение цикла, внутреннее осознание, переход на новый уровень.

Совет: празднуйте свои достижения — вы прошли большой путь.

Стрелец — Маг

Пора проявлять силу воли и реализовывать потенциал.

Совет: у вас есть все ресурсы, чтобы воплотить задуманное.

Козерог — Девятка Пентаклов

Финансовая стабильность и удовлетворение результатов.

Совет: не останавливайтесь — вы на пути к уверенности и благополучию.

Водолей — Суд

Месяц внутреннего пробуждения, важных решений и переоценки.

Совет: слушайте зов души — он точнее любых советов.

Рыбы — Звезда

Надежда, свет, вдохновение и духовное обновление.

Совет: доверяйте жизни — этот месяц принесет веру и гармонию.

Ноябрь 2025 - период духовной зрелости, внутреннего покоя и подготовки к новому циклу. Таро показывает: изменения неизбежны, но они хорошие. Если поступать с открытым сердцем и мудростью, этот месяц станет мостом к росту и стабильности.

