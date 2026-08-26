Гороскоп предупреждает об измене: эти три знака зодиака могут столкнуться с разочарованием

Знаки зодиака

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Трем знакам зодиака гороскоп предсказывает возможное разочарование, утрату доверия или ощущение, что их ожидания не оправдались.

Астрологические прогнозы связывают этот период с влиянием Сатурна. Он, по версии астрологов, побуждает к более глубокому самоанализу, переосмыслению отношений и непростым решениям.

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Особое внимание советуют уделить не только действиям других людей, но и своим решениям. Иногда ощущение измены может возникнуть из-за завышенных ожиданий, недоверия или нежелания замечать очевидное.

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Овен

Овны могут острее, чем обычно, реагировать на поведение людей из близкого окружения. Может появиться ощущение, что кто-то воспользовался их доверием или ввел в заблуждение.

Астрологи советуют не принимать поспешные решения под влиянием эмоций. Прежде чем делать выводы или соглашаться на важные предложения, следует внимательно взвесить все обстоятельства.

Скорпион

Для Скорпионов испытанием может стать вопрос о доверии и преданности. Наибольшее разочарование, по прогнозу, способно принести поведение человека, от которого представители этого знака меньше всего ожидали неприятностей.

В такой ситуации следует прислушиваться к собственной интуиции и не позволять чужому мнению или внешнему давлению определять ваши решения.

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Рак

Раки могут почувствовать неуверенность в людях, которым раньше безоговорочно доверяли. Также возможны сомнения в собственных оценках и решениях.

Астрологический прогноз советует не поддаваться ощущению беспомощности. Даже если поведение кого-то из окружающих вызовет разочарование, Раки способны самостоятельно оценить ситуацию и решить, как действовать дальше.

Напомним, что астрологические прогнозы носят развлекательный характер и не являются научно подтвержденными предвидениями.

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