Гороскоп Таро на 11 августа 2025: обновление для Раков, гармония для Весов

В этот день, когда Меркурий наконец-то двигается вперед, Таро подсказывает: принимайте изменения с улыбкой и доверяйте внутреннему темпу.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Карты Таро на этот день говорят о важном моменте: открытии нового, основанного на ясности и внутреннем покое. Это возможность двигаться дальше, опираясь не только на логику, но и на эмоциональный баланс.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Интерпретации карт для знаков зодиака

  • ОвенДьявол
    Сегодня — пора освободиться от старых привычек. Возможно, блоки в эмоциях сдерживали вас – настал момент разорвать их.

  • ТелецТройка мечей (перевернутая)
    Эмоциональное заживление в процессе: хотя воспоминания могут еще болеть, каждый последующий день восстанавливает вас.

  • БлизнецыВосьмерка жезлов
    События набирают темп. Вероятны быстрые сдвиги, и будьте готовы действовать оперативно.

  • РакКоролева жезлов.
    Ваша харизма и уверенность сегодня – это не только ваш ресурс, но и ключ к вдохновению других.

  • ЛевРыцарь кубков
    Новые чувства или творческие импульсы могут войти в вашу жизнь неожиданно и доставить значительную радость.

  • ДеваСмерть
    Завершение – это начало. Будьте готовы к трансформациям, ведущим к новому состоянию.

  • ВесыПятерка мечей (перевернутая)
    Сегодня есть шанс завершить конфликт и сберечь достоинство. Умение отпускать – ваша сила.

  • СкорпионМир
    Цикл завершается – и это не конец, а победа. Почувствуйте, как далеко вы зашли.

  • СтрелецДесятка кубков (перевернутая)
    Идеальная картина близости может выглядеть по-другому. Не критикуйте идеал – создавайте искренние связи.

  • КозерогТуз мечей (перевернутый)
    Момент для внутренней рефлексии. Возможно, текущие мысли закрывают вам путь к ясности.

  • ВодолейТройка пентаклов (перевернутая)
    Ощутите важность командной работы. Возможно, пренебрежение помощью тормозит ваше движение вперед.

  • РыбыТуз мечей (прямой)
    Ясность приходит – слова, идеи и мысли становятся вашим инструментом для перемен.

11 августа – день, когда нужно объединить ясность мышления с эмоциональной глубиной. Карты предлагают наконец двигаться дальше, исцеленными и осознанными.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

