Гороскоп Таро на 11 августа 2025: обновление для Раков, гармония для Весов
В этот день, когда Меркурий наконец-то двигается вперед, Таро подсказывает: принимайте изменения с улыбкой и доверяйте внутреннему темпу.
Карты Таро на этот день говорят о важном моменте: открытии нового, основанного на ясности и внутреннем покое. Это возможность двигаться дальше, опираясь не только на логику, но и на эмоциональный баланс.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Интерпретации карт для знаков зодиака
Овен — Дьявол
Сегодня — пора освободиться от старых привычек. Возможно, блоки в эмоциях сдерживали вас – настал момент разорвать их.
Телец — Тройка мечей (перевернутая)
Эмоциональное заживление в процессе: хотя воспоминания могут еще болеть, каждый последующий день восстанавливает вас.
Близнецы — Восьмерка жезлов
События набирают темп. Вероятны быстрые сдвиги, и будьте готовы действовать оперативно.
Рак — Королева жезлов.
Ваша харизма и уверенность сегодня – это не только ваш ресурс, но и ключ к вдохновению других.
Лев — Рыцарь кубков
Новые чувства или творческие импульсы могут войти в вашу жизнь неожиданно и доставить значительную радость.
Дева — Смерть
Завершение – это начало. Будьте готовы к трансформациям, ведущим к новому состоянию.
Весы — Пятерка мечей (перевернутая)
Сегодня есть шанс завершить конфликт и сберечь достоинство. Умение отпускать – ваша сила.
Скорпион — Мир
Цикл завершается – и это не конец, а победа. Почувствуйте, как далеко вы зашли.
Стрелец — Десятка кубков (перевернутая)
Идеальная картина близости может выглядеть по-другому. Не критикуйте идеал – создавайте искренние связи.
Козерог — Туз мечей (перевернутый)
Момент для внутренней рефлексии. Возможно, текущие мысли закрывают вам путь к ясности.
Водолей — Тройка пентаклов (перевернутая)
Ощутите важность командной работы. Возможно, пренебрежение помощью тормозит ваше движение вперед.
Рыбы — Туз мечей (прямой)
Ясность приходит – слова, идеи и мысли становятся вашим инструментом для перемен.
11 августа – день, когда нужно объединить ясность мышления с эмоциональной глубиной. Карты предлагают наконец двигаться дальше, исцеленными и осознанными.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
