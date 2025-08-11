Гороскоп Таро на 11 августа 2025: обновление для Раков, гармония для Весов

Карты Таро / © ТСН.ua

Карты Таро на этот день говорят о важном моменте: открытии нового, основанного на ясности и внутреннем покое. Это возможность двигаться дальше, опираясь не только на логику, но и на эмоциональный баланс.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Интерпретации карт для знаков зодиака

Овен — Дьявол

Сегодня — пора освободиться от старых привычек. Возможно, блоки в эмоциях сдерживали вас – настал момент разорвать их.

Телец — Тройка мечей (перевернутая)

Эмоциональное заживление в процессе: хотя воспоминания могут еще болеть, каждый последующий день восстанавливает вас.

Близнецы — Восьмерка жезлов

События набирают темп. Вероятны быстрые сдвиги, и будьте готовы действовать оперативно.

Рак — Королева жезлов.

Ваша харизма и уверенность сегодня – это не только ваш ресурс, но и ключ к вдохновению других.

Лев — Рыцарь кубков

Новые чувства или творческие импульсы могут войти в вашу жизнь неожиданно и доставить значительную радость.

Дева — Смерть

Завершение – это начало. Будьте готовы к трансформациям, ведущим к новому состоянию.

Весы — Пятерка мечей (перевернутая)

Сегодня есть шанс завершить конфликт и сберечь достоинство. Умение отпускать – ваша сила.

Скорпион — Мир

Цикл завершается – и это не конец, а победа. Почувствуйте, как далеко вы зашли.

Стрелец — Десятка кубков (перевернутая)

Идеальная картина близости может выглядеть по-другому. Не критикуйте идеал – создавайте искренние связи.

Козерог — Туз мечей (перевернутый)

Момент для внутренней рефлексии. Возможно, текущие мысли закрывают вам путь к ясности.

Водолей — Тройка пентаклов (перевернутая)

Ощутите важность командной работы. Возможно, пренебрежение помощью тормозит ваше движение вперед.

Рыбы — Туз мечей (прямой)

Ясность приходит – слова, идеи и мысли становятся вашим инструментом для перемен.

11 августа – день, когда нужно объединить ясность мышления с эмоциональной глубиной. Карты предлагают наконец двигаться дальше, исцеленными и осознанными.

