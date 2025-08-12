Гороскоп Таро на 12 августа 2025: ясность для Раков, энергичное обновление для Стрельцов

Карты Таро / © ТСН.ua

12 августа — момент, когда сочетаются сердце и вера, когда нужно действовать, опираясь на внутреннюю чувственность. Энергия дня открывает двери для обновления, поэтому действовать сегодня означает действовать в моменте, подсказывают карты Таро.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Ежедневный прогноз для знаков зодиака

Овен — Рыцарь жезлов

Энергия направлена на быстрое движение вперед. Сделайте первый смелый шаг – импульс может открыть новые перспективы.

Телец — Король кубков

Ваш эмоциональный интеллект сегодня – ваш главный ресурс. Вы способны поддержать других, не теряя себя.

Близнецы — Солнце (перевернутый)

Осторожно с самоуверенностью. День призывает оставаться смиренными, даже если все складывается удачно.

Рак — Туз пентаклей

Новые возможности, связанные с финансами или домашней средой – вам открывается путь к стабильному росту.

Лев — Пятерка мечей (перевернута)

Конфликты слабеют — пора отпустить обиды и сосредоточиться на том, что действительно имеет значение.

Дева — Справедливость

День для объективной оценки ситуаций. Честность и справедливость – ваша величайшая сила.

Весы — Паж кубков

Эмоциональная новость или творческий стимул могут появиться неожиданно – открытое сердце подталкивает к вдохновению.

Скорпион — Паж жезлов (перевернутый)

Избегайте спешных решений. Удовлетворение импульсивности может обернуться потерями. Дайте идее созреть.

Стрелец — Семерка кубков

Иллюзии могут отвлекать вас от правильного выбора. Выбирайте то, что глубоко резонирует — тогда действие будет иметь силу.

Козерог — Девятка пентаклей

Самостоятельность и собственные достижения доставляют внутреннее удовлетворение. Вы готовы насладиться плодами труда.

Водолей — Верховная жрица (перевернутая)

Будьте осторожны с подсознательными сигналами – они могут вас вводить в заблуждение. Ценность – в открытости разума.

Рыбы — Десятка кубков (перевернута)

Кажется, что-то нарушило гармонию отношений. Сегодня следует уделить время для диалога и взаимопонимания.

12 августа — день, когда мягкая любовь и мудрая решимость имеют одинаковую силу. Карты Таро призывают соединять сердце с умом, тогда этот день откроет для вас настоящие возможности. Находите баланс – и придет результат.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

