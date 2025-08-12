- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп Таро на 12 августа 2025: ясность для Раков, энергичное обновление для Стрельцов
В этот день Венера столкнется с Юпитером в знаке Рака – мощный энергетический союз любви и удачи. Карты Таро подсказывают: позвольте эмоциональной щедрости вести ваши действия и этот день принесет существенные сдвиги в отношениях и делах.
12 августа — момент, когда сочетаются сердце и вера, когда нужно действовать, опираясь на внутреннюю чувственность. Энергия дня открывает двери для обновления, поэтому действовать сегодня означает действовать в моменте, подсказывают карты Таро.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Ежедневный прогноз для знаков зодиака
Овен — Рыцарь жезлов
Энергия направлена на быстрое движение вперед. Сделайте первый смелый шаг – импульс может открыть новые перспективы.
Телец — Король кубков
Ваш эмоциональный интеллект сегодня – ваш главный ресурс. Вы способны поддержать других, не теряя себя.
Близнецы — Солнце (перевернутый)
Осторожно с самоуверенностью. День призывает оставаться смиренными, даже если все складывается удачно.
Рак — Туз пентаклей
Новые возможности, связанные с финансами или домашней средой – вам открывается путь к стабильному росту.
Лев — Пятерка мечей (перевернута)
Конфликты слабеют — пора отпустить обиды и сосредоточиться на том, что действительно имеет значение.
Дева — Справедливость
День для объективной оценки ситуаций. Честность и справедливость – ваша величайшая сила.
Весы — Паж кубков
Эмоциональная новость или творческий стимул могут появиться неожиданно – открытое сердце подталкивает к вдохновению.
Скорпион — Паж жезлов (перевернутый)
Избегайте спешных решений. Удовлетворение импульсивности может обернуться потерями. Дайте идее созреть.
Стрелец — Семерка кубков
Иллюзии могут отвлекать вас от правильного выбора. Выбирайте то, что глубоко резонирует — тогда действие будет иметь силу.
Козерог — Девятка пентаклей
Самостоятельность и собственные достижения доставляют внутреннее удовлетворение. Вы готовы насладиться плодами труда.
Водолей — Верховная жрица (перевернутая)
Будьте осторожны с подсознательными сигналами – они могут вас вводить в заблуждение. Ценность – в открытости разума.
Рыбы — Десятка кубков (перевернута)
Кажется, что-то нарушило гармонию отношений. Сегодня следует уделить время для диалога и взаимопонимания.
12 августа — день, когда мягкая любовь и мудрая решимость имеют одинаковую силу. Карты Таро призывают соединять сердце с умом, тогда этот день откроет для вас настоящие возможности. Находите баланс – и придет результат.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
