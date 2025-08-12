ТСН в социальных сетях

Гороскоп Таро на 12 августа 2025: ясность для Раков, энергичное обновление для Стрельцов

В этот день Венера столкнется с Юпитером в знаке Рака – мощный энергетический союз любви и удачи. Карты Таро подсказывают: позвольте эмоциональной щедрости вести ваши действия и этот день принесет существенные сдвиги в отношениях и делах.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

12 августа — момент, когда сочетаются сердце и вера, когда нужно действовать, опираясь на внутреннюю чувственность. Энергия дня открывает двери для обновления, поэтому действовать сегодня означает действовать в моменте, подсказывают карты Таро.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Ежедневный прогноз для знаков зодиака

  • ОвенРыцарь жезлов
    Энергия направлена на быстрое движение вперед. Сделайте первый смелый шаг – импульс может открыть новые перспективы.

  • ТелецКороль кубков
    Ваш эмоциональный интеллект сегодня – ваш главный ресурс. Вы способны поддержать других, не теряя себя.

  • БлизнецыСолнце (перевернутый)
    Осторожно с самоуверенностью. День призывает оставаться смиренными, даже если все складывается удачно.

  • РакТуз пентаклей
    Новые возможности, связанные с финансами или домашней средой – вам открывается путь к стабильному росту.

  • ЛевПятерка мечей (перевернута)
    Конфликты слабеют — пора отпустить обиды и сосредоточиться на том, что действительно имеет значение.

  • ДеваСправедливость
    День для объективной оценки ситуаций. Честность и справедливость – ваша величайшая сила.

  • ВесыПаж кубков
    Эмоциональная новость или творческий стимул могут появиться неожиданно – открытое сердце подталкивает к вдохновению.

  • СкорпионПаж жезлов (перевернутый)
    Избегайте спешных решений. Удовлетворение импульсивности может обернуться потерями. Дайте идее созреть.

  • СтрелецСемерка кубков
    Иллюзии могут отвлекать вас от правильного выбора. Выбирайте то, что глубоко резонирует — тогда действие будет иметь силу.

  • КозерогДевятка пентаклей
    Самостоятельность и собственные достижения доставляют внутреннее удовлетворение. Вы готовы насладиться плодами труда.

  • ВодолейВерховная жрица (перевернутая)
    Будьте осторожны с подсознательными сигналами – они могут вас вводить в заблуждение. Ценность – в открытости разума.

  • РыбыДесятка кубков (перевернута)
    Кажется, что-то нарушило гармонию отношений. Сегодня следует уделить время для диалога и взаимопонимания.

12 августа — день, когда мягкая любовь и мудрая решимость имеют одинаковую силу. Карты Таро призывают соединять сердце с умом, тогда этот день откроет для вас настоящие возможности. Находите баланс – и придет результат.

