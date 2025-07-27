Гороскоп Таро на 27 июля 2025 года: Тельцам – новый старт, а Львам – поддержка близких

Карты Таро / © ТСН.ua

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Карты Таро — это не предсказание в классическом понимании, а зеркало, отражающее наши эмоции, намерения, страхи и потенциал. Они помогают найти правильные решения, указывая на глубинные процессы, которые мы часто не замечаем в повседневной суматохе.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Карта дня: Рыцарь кубков

Сегодня следует довериться сердцу. Вас может ждать приятный разговор, вдохновение или даже романтичный импульс. Внимательно слушайте — слова будут иметь более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд.

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Телец (20 апреля — 20 мая)

Карта дня: Дурак

Вы стоите на пороге нового этапа. Время выйти за пределы привычного, рискнуть и дать шанс неизвестному.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Карта дня: Девятка мечей

Тревожные мысли могут затуманить утро, но большинство страхов в вашем воображении. Вместо самокритики попытайтесь сосредоточиться на фактах и поддержать себя добрым словом.

Рак (21 июня — 22 июля)

Карта дня: Двойка пентаклей

Вы балансируете между несколькими важными делами. День требует гибкости, способности адаптироваться и жонглировать приоритетами без потери внутреннего покоя.

Лев (23 июля — 22 августа)

Карта дня: Шестерка кубков

Сегодняшние события напомнят о ценности простых вещей — воспоминаний, семейной поддержки, детского доверия. Произведите время с теми, кто дает вам тепло.

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Дева (23 августа — 22 сентября)

Карта дня: Башня

Неожиданные изменения или сдвиги могут выбить почву из-под ног. Но разрушение – это не конец, а начало нового. После падения – шанс построить что-то покрепче.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта дня: Королева мечей

Четкость мысли и решительность будут вашими союзниками. Не бойтесь быть прямыми – сегодня лучше назвать вещи своими именами, чем оставлять намеки.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта дня: Восьмерка пентаклей

Работа над собой, деталями или долгосрочным проектом даст плоды. День для сосредоточенности, обучения и вложения усилий в дела, которые вы действительно цените.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта дня: Умеренность

Пора замедлиться. Не торопитесь с выводами, дайте событиям созреть. Баланс, внутренняя гармония и терпение принесут больше, чем импульсивность.

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Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта дня: Туз жезлов

Энергия начала буквально витает вокруг. Возможен прорыв в деле, новое вдохновение или ясность того, чего вы действительно хотите. Не упустите этот шанс.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта дня: Четверка мечей

День нуждается в отдыхе, осмыслении и тишине. Не торопитесь с ответами – дайте себе время все обдумать. Ваша сила – в паузе.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта дня: Семерка жезлов

Вы можете ощущать давление или необходимость сражаться за свое. Оставайтесь на своей позиции — даже если другие не разделяют вашу точку зрения, она имеет силу.

Этот день может стать ключевым для тех, кто не боится перемен. Не все процессы будут удобными, но каждый из них — о взрослении, увольнении и подлинном понимании себя.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

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