Гороскоп Таро на 28 июля 2025 года: Близнецам – прорыв, а Козерогам – глубокое принятие

Карты Таро / © ТСН.ua

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Карты Таро – это не предсказание в буквальном смысле, а тонкий язык символов, отражающий внутренние процессы, настроения и потенциал. Они помогают лучше понять себя и осознать выбор. Гороскоп Таро на 28 июля как зеркало души: честное, молчаливое, но очень точное.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта дня: шестерка жезлов

Сегодня вы получите подтверждение своих усилий. Признание, победа или поддержка извне – все это станет свидетельством: вы на правильном пути.

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Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта дня: восьмерка пентаклей

День благоприятен для усовершенствования навыков. Сосредоточенный труд над чем-то важным доставит не только результат, но и внутреннее удовольствие.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта дня: туз мечей

Озарение, ясность мысли и прорыв в понимании – главные подарки этого дня. Вы можете найти ответ, который давно искали.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта дня: девятка кубков

Удовольствие, эмоциональная полнота, уют. Насладитесь тем, что уже имеете, счастье рядом, если позволите себе его увидеть.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта дня: паж мечей

Сегодня важно слушать внимательно. Новости, подсказки или даже критика могут оказаться ключом к развитию.

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Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта дня: семерка пентаклей

Процессы вызревают. Не торопитесь, дайте посеянному созреть. Этот день о терпении и умении доверять своим стараниям.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта дня: Колесо удачи

Неожиданные повороты могут вывести вас на новую тропу. Примите смену как шанс, а не как угрозу. Все двигается — и это к лучшему.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта дня: король жезлов

Ваше слово имеет вес. Пора принимать инициативу, вести за собой, действовать с достоинством и уверенностью. Не сомневайтесь в себе.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта дня: двойка мечей

Может появиться дилемма, в которой вы не готовы сделать выбор. Прислушивайтесь к внутреннему голосу – логика не всегда имеет первенство.

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Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта дня: Повешенный

Остановка, изменяющая перспективу. День может показаться странным, но именно он откроет новый взгляд на старую ситуацию. Не боритесь – смотрите.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта дня: Сила

Ваше мягкое, но уверенное "да" может оказаться сильнее чужого давления. Уверенность в себе сегодня важнее внешнего авторитета.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта дня: тройка кубков

Радость в простом. Примите приглашения, делитесь эмоциями, празднуйте даже маленькие достижения – это укрепит связи и поднимет настроение.

28 июля – день, когда стоит замедлиться, почувствовать глубину и не бояться быть честными с собой. В этом состоянии можно увидеть самое важное.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

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