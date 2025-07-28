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Гороскоп Таро на 28 июля 2025 года: Близнецам – прорыв, а Козерогам – глубокое принятие
Этот день открывает новые двери для тех, кто готов меняться и брать ответственность за свои шаги.
Карты Таро – это не предсказание в буквальном смысле, а тонкий язык символов, отражающий внутренние процессы, настроения и потенциал. Они помогают лучше понять себя и осознать выбор. Гороскоп Таро на 28 июля как зеркало души: честное, молчаливое, но очень точное.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овен (21 марта - 19 апреля)
Карта дня: шестерка жезлов
Сегодня вы получите подтверждение своих усилий. Признание, победа или поддержка извне – все это станет свидетельством: вы на правильном пути.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Карта дня: восьмерка пентаклей
День благоприятен для усовершенствования навыков. Сосредоточенный труд над чем-то важным доставит не только результат, но и внутреннее удовольствие.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Карта дня: туз мечей
Озарение, ясность мысли и прорыв в понимании – главные подарки этого дня. Вы можете найти ответ, который давно искали.
Рак (21 июня - 22 июля)
Карта дня: девятка кубков
Удовольствие, эмоциональная полнота, уют. Насладитесь тем, что уже имеете, счастье рядом, если позволите себе его увидеть.
Лев (23 июля - 22 августа)
Карта дня: паж мечей
Сегодня важно слушать внимательно. Новости, подсказки или даже критика могут оказаться ключом к развитию.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Карта дня: семерка пентаклей
Процессы вызревают. Не торопитесь, дайте посеянному созреть. Этот день о терпении и умении доверять своим стараниям.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Карта дня: Колесо удачи
Неожиданные повороты могут вывести вас на новую тропу. Примите смену как шанс, а не как угрозу. Все двигается — и это к лучшему.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Карта дня: король жезлов
Ваше слово имеет вес. Пора принимать инициативу, вести за собой, действовать с достоинством и уверенностью. Не сомневайтесь в себе.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Карта дня: двойка мечей
Может появиться дилемма, в которой вы не готовы сделать выбор. Прислушивайтесь к внутреннему голосу – логика не всегда имеет первенство.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Карта дня: Повешенный
Остановка, изменяющая перспективу. День может показаться странным, но именно он откроет новый взгляд на старую ситуацию. Не боритесь – смотрите.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Карта дня: Сила
Ваше мягкое, но уверенное "да" может оказаться сильнее чужого давления. Уверенность в себе сегодня важнее внешнего авторитета.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Карта дня: тройка кубков
Радость в простом. Примите приглашения, делитесь эмоциями, празднуйте даже маленькие достижения – это укрепит связи и поднимет настроение.
28 июля – день, когда стоит замедлиться, почувствовать глубину и не бояться быть честными с собой. В этом состоянии можно увидеть самое важное.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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