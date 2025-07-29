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Гороскоп Таро на 30 июля 2025: Львам — вдохновение, а Рыбам — сила поддержки
День подходит для решительных шагов, но сохранение внутренней гармонии остается главным ресурсом.
Карты Таро – это символические проводники, помогающие увидеть невидимые аспекты ситуаций и собственного состояния. Они отражают внутренний мир, подсказывают направление движения и указывают на то, какие качества помогут пройти этот день максимально гармонично.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овен (21 марта - 19 апреля)
Карта дня: император
Сегодня следует взять на себя ответственность и действовать уверенно. Структурированность и ясное видение помогут вам достичь желаемого.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Карта дня: десятка пентаклей
День сулит стабильность в финансах и гармонию в семейных делах. Это хороший момент для планирования будущего.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Карта дня: Восьмерка жезлов
События будут развиваться быстро. Будьте готовы к новостям или изменениям, требующим быстрой реакции.
Рак (21 июня - 22 июля)
Карта дня: Семерка кубков
Сегодня перед вами может открыться множество вариантов. Главное – не потеряться в иллюзиях и выбрать реальную возможность.
Лев (23 июля - 22 августа)
Карта дня: Звезда
Это день вдохновения и веры в свои силы. Ваши идеи могут найти отклик в мире и делитесь ими.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Карта дня: двойка мечей
Может возникнуть ситуация, когда придется делать выбор. Прислушивайтесь к логике, но не игнорируйте интуицию.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Карта дня: девятка пентаклей
Вы испытаете удовольствие от собственных достижений. Это день, когда можно позволить себе небольшую роскошь или награду.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Карта дня: пятерка жезлов
Возможны споры или конкуренция. Используйте их как шанс для развития и укрепления своих позиций.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Карта дня: Маг
Сегодня вы владеете всеми инструментами для достижения цели. Главное верить в собственные силы и действовать.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Карта дня: восьмерка мечей
Вы можете почувствовать ограничения, но большинство из них только в вашем сознании. Смотрите на ситуацию пошире.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Карта дня: четверка кубков
День может показаться монотонным, но в покое скрывается шанс увидеть новые ускользающие ранее возможности.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Карта дня: тройка пентаклей
Поддержка окружения и командная работа сегодня станут ключом к успеху. Не бойтесь просить помощи.
30 июля 2025 — день, когда следует сочетать активные действия с внутренним балансом. Карты Таро напоминают: гармония между собой и миром открывает путь к новым свершениям.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.
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