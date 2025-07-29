Гороскоп Таро на 30 июля 2025: Львам — вдохновение, а Рыбам — сила поддержки

Карты Таро / © ТСН.ua

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Карты Таро – это символические проводники, помогающие увидеть невидимые аспекты ситуаций и собственного состояния. Они отражают внутренний мир, подсказывают направление движения и указывают на то, какие качества помогут пройти этот день максимально гармонично.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта дня: император

Сегодня следует взять на себя ответственность и действовать уверенно. Структурированность и ясное видение помогут вам достичь желаемого.

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Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта дня: десятка пентаклей

День сулит стабильность в финансах и гармонию в семейных делах. Это хороший момент для планирования будущего.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта дня: Восьмерка жезлов

События будут развиваться быстро. Будьте готовы к новостям или изменениям, требующим быстрой реакции.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта дня: Семерка кубков

Сегодня перед вами может открыться множество вариантов. Главное – не потеряться в иллюзиях и выбрать реальную возможность.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта дня: Звезда

Это день вдохновения и веры в свои силы. Ваши идеи могут найти отклик в мире и делитесь ими.

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Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта дня: двойка мечей

Может возникнуть ситуация, когда придется делать выбор. Прислушивайтесь к логике, но не игнорируйте интуицию.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта дня: девятка пентаклей

Вы испытаете удовольствие от собственных достижений. Это день, когда можно позволить себе небольшую роскошь или награду.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта дня: пятерка жезлов

Возможны споры или конкуренция. Используйте их как шанс для развития и укрепления своих позиций.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта дня: Маг

Сегодня вы владеете всеми инструментами для достижения цели. Главное верить в собственные силы и действовать.

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Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта дня: восьмерка мечей

Вы можете почувствовать ограничения, но большинство из них только в вашем сознании. Смотрите на ситуацию пошире.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта дня: четверка кубков

День может показаться монотонным, но в покое скрывается шанс увидеть новые ускользающие ранее возможности.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта дня: тройка пентаклей

Поддержка окружения и командная работа сегодня станут ключом к успеху. Не бойтесь просить помощи.

30 июля 2025 — день, когда следует сочетать активные действия с внутренним балансом. Карты Таро напоминают: гармония между собой и миром открывает путь к новым свершениям.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.

Напомним, что ранее известный астролог Росс назвал новые даты окончания войны в Украине.

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