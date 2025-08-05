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Гороскоп Таро на 6 августа 2025 года: Ракам – новые начинания, а Овнам – четкость защиты
Карты Таро подсказывают: день подходит для обновления ваших планов — взвешенно и смело.
Карты Таро не предвещают, а деликатно направляют. Они помогают почувствовать внутреннюю энергию, принять решение и найти ресурсы там, где кажется, что их нет. Гороскоп на 6 августа - об осознании, балансе и ясности.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овен (21 марта - 19 апреля)
Карта дня: пятерка мечей
Сегодня стоит стоять за себя: могут задеть за живое. Защищайте границы – в общении, на работе или в личном пространстве.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Карта дня: королева пентаклей
Жесткость в действиях и рациональный подход помогут заложить фундамент для будущих успехов. Работайте – результат придет.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Карта дня: двойка мечей
Вы знаете, что лучше – но боитесь сделать выбор. Отчаянная ситуация может потребовать ясности, но избегание только усугубляет внутренний дискомфорт.
Рак (21 июня - 22 июля)
Карта дня: колесница
Настало время движения и новых горизонтов. Пора двинуться вперед — в путешествие, на новую работу или просто на встречу с происшествиями.
Лев (23 июля - 22 августа)
Карта дня: четверка жезлов
Успех и стабильность могут стать доступными из-за новых обязательств: подписи, контракты, важные договоренности. Активируйте действие.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Карта дня: король кубков
Контролировать эмоции – ваш ключ. Почувствуйте баланс между умом и сердцем, особенно в тяжелых дискуссиях или конфликтных ситуациях.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Карта дня: Колесо Фортуны
Изменения близко. В отношениях – новый поворот развития, на работе – стоит иметь план Б. Не сопротивляйтесь — двигайтесь вместе с кругом.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Карта дня: шестерка мечей
Вас ждут испытания. В любви или на работе важно избегать конфликтов, двигайтесь уверенно и продуманно.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Карта дня: туз мечей
Четкость мышления – ваша сила. На работе – стоять за свои права; в отношениях - придерживаться принципов и находить путь к пониманию через разум.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Карта дня: туз кубков
Внутренняя страсть, эмоциональное влечение — новое начало. Слушайте сердце: те решения, которые ведут к радости, станут шагом вперед.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Карта дня: десятка мечей
Возможны новые вызовы или внутренние сражения. В общении – не будьте одинокими, ищите поддержку. На работе – найдите искренних союзников.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Карта дня: три пентаклей
Партнерство и поддержка – в этот день прорастают крепкими. Командная работа поможет достичь больше, чем одинокие усилия.
6 августа 2025 года – день взвешенного движения: выберите четкость, устойчивость и внутренний баланс. Карты Таро советуют – действовать сознательно и сохранять ясность.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%.
Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.