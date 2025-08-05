Гороскоп Таро на 6 августа 2025 года: Ракам – новые начинания, а Овнам – четкость защиты

Карты Таро / © ТСН.ua

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Карты Таро не предвещают, а деликатно направляют. Они помогают почувствовать внутреннюю энергию, принять решение и найти ресурсы там, где кажется, что их нет. Гороскоп на 6 августа - об осознании, балансе и ясности.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта дня: пятерка мечей

Сегодня стоит стоять за себя: могут задеть за живое. Защищайте границы – в общении, на работе или в личном пространстве.

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Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта дня: королева пентаклей

Жесткость в действиях и рациональный подход помогут заложить фундамент для будущих успехов. Работайте – результат придет.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта дня: двойка мечей

Вы знаете, что лучше – но боитесь сделать выбор. Отчаянная ситуация может потребовать ясности, но избегание только усугубляет внутренний дискомфорт.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта дня: колесница

Настало время движения и новых горизонтов. Пора двинуться вперед — в путешествие, на новую работу или просто на встречу с происшествиями.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта дня: четверка жезлов

Успех и стабильность могут стать доступными из-за новых обязательств: подписи, контракты, важные договоренности. Активируйте действие.

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Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта дня: король кубков

Контролировать эмоции – ваш ключ. Почувствуйте баланс между умом и сердцем, особенно в тяжелых дискуссиях или конфликтных ситуациях.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта дня: Колесо Фортуны

Изменения близко. В отношениях – новый поворот развития, на работе – стоит иметь план Б. Не сопротивляйтесь — двигайтесь вместе с кругом.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта дня: шестерка мечей

Вас ждут испытания. В любви или на работе важно избегать конфликтов, двигайтесь уверенно и продуманно.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта дня: туз мечей

Четкость мышления – ваша сила. На работе – стоять за свои права; в отношениях - придерживаться принципов и находить путь к пониманию через разум.

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Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта дня: туз кубков

Внутренняя страсть, эмоциональное влечение — новое начало. Слушайте сердце: те решения, которые ведут к радости, станут шагом вперед.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта дня: десятка мечей

Возможны новые вызовы или внутренние сражения. В общении – не будьте одинокими, ищите поддержку. На работе – найдите искренних союзников.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта дня: три пентаклей

Партнерство и поддержка – в этот день прорастают крепкими. Командная работа поможет достичь больше, чем одинокие усилия.

6 августа 2025 года – день взвешенного движения: выберите четкость, устойчивость и внутренний баланс. Карты Таро советуют – действовать сознательно и сохранять ясность.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.