Гороскоп в коридор затемнений 17 февраля – 3 марта: кому из знаков зодиака судьба готовит резкие повороты

Период с 17 февраля по 3 марта астрологи называют одним из самых напряженных в году, ведь коридор затемнений якобы запускает события, которые могут резко изменить планы, отношения и даже жизненное направление.

Овен

Вас ждет переосмысление планов. Возможна новость о работе или финансах. Не торопитесь с решениями – выигрывает тот, кто просчитывает шаги.

Телец

Темы отношений выходят на первый план. Возможны откровенные разговоры или возвращение людей из прошлого. Честность с собой станет ключом.

Близнецы

Один из самых судьбоносных периодов для вас. Возможны изменения в работе, месте проживания или в кругу общения. Старое будет уступать новому.

Рак

Эмоции могут обостряться. Важно не принимать решений в состоянии оскорбления. Период хорошо подходит для завершения незакрытых дел.

Лев

Возможны финансовые вопросы или неожиданные издержки. В то же время, появляется шанс изменить источник дохода.

Дева

Вы в центре перемен. Коридор затемнений может принести поворот в отношениях или карьере. Некоторые союзы могут завершиться, чтобы освободить место нового.

Весы

Период покажет, где вы переутомились. Организм и психика нуждаются в заботе. Хорошее время отказаться от излишней нагрузки.

Скорпион

Тема любви и творчества активируется. Возможны новые знакомства или переосмысление чувств. Доверяйте интуиции.

Стрелец

Изменения могут коснуться дома или семьи. Возможны новости о переезде или семейных решениях. Главное – не действовать сгоряча.

Козерог

Период принесет важные разговоры и новости. Информация, полученная сейчас, может изменить ваши планы на год вперед.

Водолей

Финансовая тема становится ключевой. Возможны новые возможности заработка или пересмотр бюджета.

Рыбы

Вы вместе с Девами почувствуете коридор затемнений сильнее всего. Начинается личный этап обновления. Возможны судьбоносные решения по поводу будущего.

Коридор затемнений – не о страхе, а об очищении пространства для нового. Хорошо завершать старые дела, отпускать излишнее и слушать внутренние сигналы.

В то же время, стоит помнить: астрология не имеет научного подтверждения, а решение следует принимать взвешенно.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.