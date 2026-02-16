- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп в коридор затемнений 17 февраля – 3 марта: кому из знаков зодиака судьба готовит резкие повороты
Период коридора затемнений в популярной астрологии считается временем переломных событий, возвращения прошлого и решений, которые могут повлиять на будущее. Для каждого знака этот отрезок имеет свою точку перемен.
Период с 17 февраля по 3 марта астрологи называют одним из самых напряженных в году, ведь коридор затемнений якобы запускает события, которые могут резко изменить планы, отношения и даже жизненное направление.
Овен
Вас ждет переосмысление планов. Возможна новость о работе или финансах. Не торопитесь с решениями – выигрывает тот, кто просчитывает шаги.
Телец
Темы отношений выходят на первый план. Возможны откровенные разговоры или возвращение людей из прошлого. Честность с собой станет ключом.
Близнецы
Один из самых судьбоносных периодов для вас. Возможны изменения в работе, месте проживания или в кругу общения. Старое будет уступать новому.
Рак
Эмоции могут обостряться. Важно не принимать решений в состоянии оскорбления. Период хорошо подходит для завершения незакрытых дел.
Лев
Возможны финансовые вопросы или неожиданные издержки. В то же время, появляется шанс изменить источник дохода.
Дева
Вы в центре перемен. Коридор затемнений может принести поворот в отношениях или карьере. Некоторые союзы могут завершиться, чтобы освободить место нового.
Весы
Период покажет, где вы переутомились. Организм и психика нуждаются в заботе. Хорошее время отказаться от излишней нагрузки.
Скорпион
Тема любви и творчества активируется. Возможны новые знакомства или переосмысление чувств. Доверяйте интуиции.
Стрелец
Изменения могут коснуться дома или семьи. Возможны новости о переезде или семейных решениях. Главное – не действовать сгоряча.
Козерог
Период принесет важные разговоры и новости. Информация, полученная сейчас, может изменить ваши планы на год вперед.
Водолей
Финансовая тема становится ключевой. Возможны новые возможности заработка или пересмотр бюджета.
Рыбы
Вы вместе с Девами почувствуете коридор затемнений сильнее всего. Начинается личный этап обновления. Возможны судьбоносные решения по поводу будущего.
Коридор затемнений – не о страхе, а об очищении пространства для нового. Хорошо завершать старые дела, отпускать излишнее и слушать внутренние сигналы.
В то же время, стоит помнить: астрология не имеет научного подтверждения, а решение следует принимать взвешенно.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.