Хеллоуин 2025: гороскоп для всех знаков зодиака — кому звезды принесут мистическую ночь, а кому время уединения

Ночь Хеллоуина — это время, когда занавес между мирами становится тонким, а интуиция говорит громче логики. 31 октября 2025 года Луна формирует особую комбинацию с Нептуном и Плутоном, поэтому многие ощутят сильное внутреннее обновление, странные сны или не случайные сны. Эта ночь — не только о тыквах, костюмах и карнавалях. Это момент, когда каждый знак может прикоснуться к своим глубинам, отпустить старое и уронить новую энергию.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Астрологи отмечают: в Хеллоуине в 2025 году главную роль играет интуиция. Кто-то получит вдохновение, кто-то — спокойствие, а некоторые найдет ответы на давно волнующие вопросы. Узнайте, что подготовили звезды именно вашему знаку.

Овен

В этот Хеллоуин Овнам лучше не бежать вперед – звезды советуют сделать паузу. День способствует самонаблюдению, очищению мыслей и тихим ритуалам. Следует отказаться от хаоса и прислушиваться к внутреннему голосу.

Телец

Тельцы ощутят тягу к прошлому — старые воспоминания или люди могут напомнить о себе. Этот вечер поможет окончательно исцелить старые эмоциональные раны. Главное – не замыкаться, а принять поддержку близких.

Близнецы

Для Близнецов Хеллоуин – это магия слов. Возможны неожиданные знакомства или откровения в разговорах. Следует избегать сплетен, слушать то, что Вселенная пытается сказать через других.

Рак

Раки ощутят мощную волну эмоций и потребность в тепле. Лучше провести ночь в уютной обстановке с близкими. Астрологи советуют совершить небольшой ритуал очищения — свечи и музыка создадут нужное настроение.

Лев

Львам звезды советуют обратиться к своим корням. Вечер поможет вспомнить, кто вы действительно и что для вас важно. Если появится желание побыть одному - это не бегство, а способ восстановить силы.

Дева

Для Дев Хэллоуин откроет двери к новым коммуникациям. Возможны глубокие разговоры или даже примирения с теми, с кем долго не находили общий язык. Не стоит все анализировать – просто доверьтесь моменту.

Весы

Этот день поможет Весам разобраться, кому они действительно доверяют. Энергетика ночи подскажет, какие отношения стоят для сохранения. Хороший момент для практик благодарности и внутренней гармонии.

Скорпион

Для Скорпионов это самая волшебная ночь года. Энергия возрождения, интуиция и сила преобразования – ваши союзники. Астрологи советуют провести символический обряд освобождения от старика, чтобы впустить новое.

Стрелец

Стрельцам следует сделать паузу и переосмыслить свои цели. Это вечер для покоя, медитации и поиска внутреннего смысла. Вселенная дает шанс почувствовать вдохновение в тишине.

Козерог

Хеллоуин для Козерогов – время снять маску деловой серьезности. Астрологи советуют позволить себе немного легкомыслия. Звезды способствуют новым знакомствам и неожиданным эмоциям.

Водолей

Водолей может получить вдохновение или идею, которая изменит ход событий. Все, что кажется странным, может оказаться судьбоносным знаком. Не отказывайтесь от креативных планов.

Рыбы

Этого Хеллоуина Луна поддерживает Рыб — ночь будет насыщена снами, ощущениями и предчувствиями. Идеальное время для творчества, мечтаний и духовных практик. Ваши интуитивные возможности на пике.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

