Хэллоуин 31 октября 2024 года: что категорически запрещено с эзотерической точки зрения

На Хэллоуин также не рекомендуется использовать чужие личные вещи, особенно одежду, для костюмов, поскольку, по поверьям, это может перенести энергию этого человека или даже привлечь его проблемы.

Хэллоуин – это современный праздник с корнями в древнем кельтском фестивале Самайн. Кельты считали, что в ночь с 31 октября на 1 ноября граница между миром живых и миром мертвых становится тонкой, и духи могут посещать наш мир. Чтобы уберечь себя от злых духов, люди надевали отпугивающие костюмы и оставляли пищу на порогах для успокоения привидений. Впоследствии эта традиция превратилась в праздник костюмов, тыквенных фонарей и вечеринок с разнообразными мистическими атрибутами.

Хотя Хэллоуин и воспринимается как веселый праздник, все же существуют определенные запреты и табу:

Нельзя звать духов: в эту ночь граница между мирами тонкая, и попытки общения с духами или вызова сверхъестественного могут привести к нежелательным последствиям. Это может быть опасно как психологически, так и с эзотерической точки зрения, ведь неизвестно, какие силы можно случайно пригласить в свою жизнь. Нельзя высмеивать праздник или людей, которые верят в мистику: даже если вы относитесь к Хэллоуину скептически, лучше избегать насмешек над ритуалами или костюмами других. По народным поверьям, пренебрежение мистическими символами или традициями может навлечь на человека неприятности или неудачи. Не оставляйте свечи и тыквенные фонари без присмотра: считается, что фонари Джека отгоняют злых духов, но с практической точки зрения они могут стать причиной пожара. Следует избегать оставления открытого огня без присмотра или использовать электронные свечи. Не пытайтесь взять с собой предметы из мест, где вы совершаете мистические обряды: если вы решили устроить ритуал или медитацию на природе или в других особых местах, оставляйте все, как было. Предметы таких мест могут нести энергетический отпечаток, который может нарушить гармонию вашего пространства. Не шутите с духами: если вы проводите вечеринку, лучше избегать любых шуток и насмешек, связанных с духами или сверхъестественными силами. Даже игривое отношение к этому может навлечь нежелательные энергии. Не нарушайте традиции местности: некоторые регионы имеют свои особые традиции Хэллоуин. Игнорирование или нарушение этих традиций может привести к дискомфорту или даже привести к конфликтам с местными обычаями.

В целом Хэллоуин считается периодом, когда полезно соблюдать осторожность, уважение к мистическим символам и отказаться от любых ритуалов, вызывающих страх или неуверенность.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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