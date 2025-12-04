- Дата публикации
Холодная Луна 5 декабря: что категорически запрещено делать во время последнего Суперлуния в году
Последнее Суперлуние — Холодная Луна 5 декабря — имеет чрезвычайно сильное энергетическое влияние, поэтому астрологи предупреждают: некоторые действия в этот период могут привести к эмоциональным срывам, конфликтам и неправильным решениям.
Холодная Луна традиционно символизирует кульминацию эмоционального рока и глубокую очистку. В этот день усиливается чувствительность, обостряются реакции, а внутренние переживания выходят наружу.
Суперлуние увеличивает это влияние в несколько раз, поэтому важно знать, чего следует избегать — чтобы не создать себе проблем или не разрушить то, что можно сохранить.
Что категорически запрещено делать 5 декабря под Холодной Луной
1. Выяснять отношения и провоцировать конфликты
Усиленные эмоции могут исказить восприятие.
Любые споры в этот день способны перерасти в неконтролируемые ссоры и долговременные оскорбления.
Астрологи советуют отложить серьезные разговоры на другой день.
2. Принимать важные финансовые решения
Суперлуние влияет на логику и рациональность.
В этот день не стоит:
– покупать дорогие вещи;
– подписывать договоры;
– делать инвестиции;
– брать кредиты.
Есть риск ошибок или неожиданных последствий.
3. Начать новые дела или проекты
Энергия полные – это энергия завершения.
Любой запуск в это время может быстро выгореть или потребуется переработка. Вместо этого лучше закрывать старые дела.
4. Совершать импульсивные действия под влиянием настроения
Холодная Луна обостряет внутреннюю чувствительность.
Не стоит:
– резко увольняться;
– разводиться;
– менять жилье;
– принимать решение «зопала».
Через день-два вы увидите ситуацию совсем по-другому.
5. Перегружать себя работой или физически
Организм работает в режиме повышенного напряжения.
Сильные физические нагрузки, ночные смены или многозадачность могут вызвать истощение.
6. Открывать душу посторонним людям
Суперлуние усиливает уязвимость.
В этот период лучше избегать откровенных разговоров с малознакомыми людьми — информация может быть использована против вас или вызывать ненужные недоразумения.
7. Игнорировать интуицию и сигналы тела
Холодная Луна особенно влияет на эмоциональную сферу.
Если ваше тело подает сигналы усталости или перенапряжения, важно прислушаться.
Так же не стоит исключать интуитивные ощущения в отношении людей и ситуаций.
8. Проводить практики для привлечения
В период полнолуние не рекомендуют:
– делать ритуалы на деньги;
– привлечение любви;
– новые возможности.
Это время очищения, а не притяжения. Ритуалы на рост лучше отложить до фазы растущей Луны.
Холодная Луна — мощная кульминация энергии года, поэтому главный принцип этого дня: не создавать хаоса там, где его можно избежать. Эмоции высоки, решения нестабильны, поэтому лучшая стратегия — спокойствие, осознанность и мягкое завершение всего незавершенного.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
