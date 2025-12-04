Холодная Луна 5 декабря: что стоит сделать во время последнего Суперлуния в году

Полнолуние / © ТСН.ua

Холодная Луна традиционно связана с завершением циклов, упорядочением внутренних ресурсов и подготовкой к зимнему обновлению. Это период глубокой интуиции, прояснения отношений и осознания того, что отжило свое.

Суперлуние усиливает все эти процессы, делая эмоции более яркими, а решения — более точными. После 5 декабря энергетические волны будут спадать, поэтому важно использовать это время мудро.

Что стоит сделать во время Холодной Луны

1. Провести эмоциональную очистку

Запишите все, что вас беспокоит, болит или истощает. Суперлуние поддерживает отпускание старых обид, страхов, незакрытых ситуаций. Можно провести символический ритуал – сжечь лист в безопасном месте или разорвать его на части.

2. Завершить то, что тянулось долго

Это день, когда закрытие дела дается легче.

Неоконченный проект, неотправленное письмо, непроговоренный разговор — все, что держало эмоциональный ресурс, следует довести до логического завершения.

3. Навести порядок в доме и личном пространстве

Холодная Луна хорошо влияет на очищение: уборка, лишение ненужных вещей, ревизия вещей в шкафу.

Каждая избавленная вещь символически открывает место новым событиям и возможностям.

4. Поставить внутренние границы

Суперлуние усиливает потребность в безопасности и стабильности.

Подумайте: что или кто уносит слишком много вашей энергии?

Сформулируйте для себя новые правила взаимодействия, даже если пока не будете озвучивать их другим.

5. Успокоить тело: теплые практики

Холодная Луна хорошо сочетается с теплом:

– теплый душ или ванна;

– горячий чай с травами;

– легкая растяжка или йога;

– медитация перед сном.

Это поможет снять напряжение и избежать эмоциональной перегрузки.

6. Мечтать, но без жестких планов

Суперлуние — не о начале нового, а о подготовке к нему.

Можно создать легкий список намерений на 2026 год: ощущения, состояния, выборы. Но не стоит ставить конкретные дедлайны – время еще «итоговое».

7. Побыть в тишине или природе

Даже небольшая прогулка вечером под Луной поможет успокоить мысли.

Суперлуние в этот день особенно яркое и может усилить интуитивные ощущения.

Советы астрологов

Избегайте конфликтов — все эмоции усиливаются.

Не совершайте больших покупок.

Высыпайтесь: полнолуние может вызвать перегрузку.

Слушайте себя – подсказки в этот день очень точны.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

