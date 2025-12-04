Холодная Луна 5 декабря: почему такое название и чем особенное последнее Суперлуние в году

Полнолуние / © Credits

Холодная Луна происходит из древних традиций североамериканских племен и европейских народов, которые связывали декабрьское полнолуние с наступлением настоящих зимних холодов.

В настоящее время:

– дни становятся кратчайшими;

– ночное небо – темнее;

– холода усиливаются;

– природа входит в состояние покоя.

Холодная Луна символизирует:

– завершение годового цикла;

– очищение и отпуск;

– внутреннее углубление;

– подготовку к перерождению после зимнего солнцестояния.

Такое название можно встретить в старых английских календарях и скандинавских традициях — там декабрьское полнолуние связывали с морозами, тишиной и внутренним сосредоточением.

Чем особенно последнее Суперлуние года

Холодная Луна 2025 года является Суперлунием — то есть Луна будет находиться максимально близко к Земле, благодаря чему будет выглядеть больше и ярче.

1. Самое мощное энергетическое влияние декабря

Суперлуние усиливает эмоции, интуицию и внутренние переживания. Это кульминационная точка перед завершением года, когда люди естественно склонны подводить итоги.

2. Период обновления перед солнцестоянием

Полнолуние 5 декабря происходит накануне зимнего солнцестояния — момента, символизирующего рождение нового света. Потому ее энергия уже готовит к обновлению.

3. Время завершений и очистки

Последнее Суперлуние года:

– помогает закрыть длительные дела;

– способствует эмоциональной «разгрузке»;

– подталкивает к освобождению от всего, что мешало двигаться вперед.

Это идеальное время для подведения итогов года.

4. Усиленная интуиция и ясность

Астрологи считают, что Холодная Луна освещает то, что раньше было незаметным: скрытые чувства, подлинные желания, неразрешенные конфликты. Именно поэтому многие люди в этот период получают важные инсайты.

5. Пик чувствительности и эмоциональности

Суперлуние всегда сопровождаются колебаниями настроения, нарушениями сна, повышением напряжения. Холодная Луна – не исключение.

Это влияет на решения, отношения и общее самочувствие.

Что следует учесть в этот день

– Возможны эмоциональные волны и резкие смены настроения.

– Важные разговоры лучше отложить.

– Можно заниматься очищением – физическим и эмоциональным.

– Интуиция будет работать очень точно – ей стоит довериться.

– Ощущение завершения или подведения риска будет сильнее, чем в любое другое полнолуние года.

Холодная Луна 5 декабря — это мощный финальный штрих года, объединяющий в себе энергию завершения и подготовку к новому циклу.

Суперлуние символически «закрывает» старую дверь, чтобы в конце декабря могла открыться новая.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

