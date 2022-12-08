Холодное Полнолуние в Близнецах 8 декабря 2022 года: ритуал для денег, что стоит сделать и что категорически запрещено

8 декабря 2022 над Украиной взошло последнее полнолуние в этом году.
Полнолуние — это энергетически важный период в лунном календаре. В это время происходит накопление сил, с помощью которых мы можем реализовать разнообразные жизненные проекты. 8 декабря полнолуние взошло в астрологическом знаке Близнецы.
Луна в полнолуние: что это такое
Полнолуние — это особая фаза Луны. Она в полной мере имеет вид светящегося правильного диска.
Ученые момент полнолуния рассчитывают с точностью до нескольких минут, а в общем полнолунием называют обычно период нескольких суток, в течение которых Луна визуально почти не отличается от полнолуния.
Луна: мифология
Луна – именно так в древнеримской мифологии называли богиню Луны. В то же время, что интересно, — ей не было посвящено ни праздников, ни жреческих должностей; также ее имя не упоминается в старом календаре.
Вероятно, что под именем спутника Земли подразумевалась богиня Диана, культ которой был заимствован.
Полнолуние 8 декабря 2022: что стоит сделать
- Вежливо общаться со знакомыми и незнакомцами.
- Совершать короткие путешествия.
- Получать знания и находить нужную информацию.
- Принимать решение.
- Зажигать свечи – красного, белого и зеленого цветов.
- Украсить жилище плющом, омелой, красными ягодами и палочками корицы, ведь близится зимнее солнцестояние.
- На рабочем столе поставьте кристаллы обсидиана или оникса для концентрации разума.
Полнолуние 8 декабря 2022: что категорически не нужно делать
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Проводить хирургические операции.
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Давать и брать средства взаймы.
- Ссориться, особенно в отношениях.
- Сменять место работы.
Полнолуние 8 декабря 2022 года: ритуал для денег
Для этого ритуала нам понадобится три монетки, которые нужно положить в левый карман. А в правый карман следует положить магнит. После этого зажигаем свечу любого цвета. Далее следует подождать, чтобы свеча полностью сгорела, позже перекладываем монеты из кармана в кошелек и храним их там до следующего полнолуния. Специалисты в области эзотерики убеждают, что именно так монеты и магнит будут привлекать новые деньги в течение следующего периода. Добавим, что этот интересный ритуал можно проводить ежемесячно в полнолуние.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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