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- Астрология
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"Хорошие новости": победительница "Битвы экстрасенсов" сделала новое предсказание о войне
Яна Пасынкова сделала новое предсказание о войне в Украине. Что она сказала?
Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предсказала хорошие новости для украинцев.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Яна Пасынкова отметила, что из-за российской агрессии украинцам стоит быть осторожными и реагировать на сигналы воздушной тревоги. Также она подчеркнула, что скоро «будут хорошие новости».
«Хорошие новости. Будем очень скоро смотреть на картинки с очень большим объемом огня. Пламя, пожары. Не на нашей территории», — сказала она.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.