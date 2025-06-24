"Хорошие новости": победительница "Битвы экстрасенсов" сделала новое предсказание о войне

Яна Пасынкова

Реклама

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предсказала хорошие новости для украинцев.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что из-за российской агрессии украинцам стоит быть осторожными и реагировать на сигналы воздушной тревоги. Также она подчеркнула, что скоро «будут хорошие новости».

Реклама

«Хорошие новости. Будем очень скоро смотреть на картинки с очень большим объемом огня. Пламя, пожары. Не на нашей территории», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.