Гороскоп по картам Таро на 21 октября 2025: решительность для Овнов и гармония для Весов

Осень входит в более глубокую фазу и 21 октября несет энергию самонаблюдения и честности. Этот день благоприятен тем, кто готов перестать сомневаться и сделать выбор в пользу себя. Важно не торопиться, но действовать с внутренней уверенностью и доверием к процессу.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Рыцарь Жезлов

Энергия, инициатива, смелость. День терпит активные решения.

Совет: действуйте, не откладывайте — момент благоприятный.

Телец — Четверка Пентаклов

Стабильность, но и страх перемен.

Совет: чуть больше гибкости — это приведет к росту.

Близнецы — Солнце

Четкость, успех, вдохновение.

Совет: используйте этот день для самого важного — удача рядом.

Рак — Королева Кубков.

Интуиция и эмоциональная глубина станут проводниками.

Совет: слушайте сердце — оно не ошибается.

Лев — Двойка Жезлов.

Планирование и видение будущего.

Совет: не бойтесь более широких горизонтов — вы к ним готовы.

Дева — Туз Мечев

Решение, ясность и прозрение.

Совет: действуйте честно и открыто — истина на вашей стороне.

Весы — Двое Кубков

Гармония в отношениях, поддержка и единство.

Совет: доверяйте взаимности — она ваша опора.

Скорпион — Семка Мечей.

Осмотрительность необходима. Не все вокруг играют открыто.

Совет: держите планы при себе и не открывайте лишнего.

Стрелец — Иерофант

Традиция, порядок, мудрость.

Совет: опирайтесь на свой опыт — он сейчас ценнее импульса.

Козорог — Девятка Жезлов

Финишная прямая. Нужна еще немного выдержки.

Совет: не сдавайтесь — успех почти рядом.

Водолей — Дурак

Новый этап, лёгкость, эксперименты.

Совет: позвольте себе довериться потоку — откроется новая возможность.

Рыбы — Императрица

Плодотворность, творчество, внутреннее раскрытие.

Совет: лелейте себя — вы сейчас в фазе роста.

21 октября 2025 года — день, когда решения приходят естественно, без давления. Это время, когда Вселенная подсказывает мягко, но точно: выберите то, что питает вашу душу. Гармония, которую вы создадите сегодня, станет основой для будущих событий.

