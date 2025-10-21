ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
985
Время на прочтение
2 мин

Гороскоп по картам Таро на 21 октября 2025: решительность для Овнов и гармония для Весов

21 октября 2025 года карты Таро говорят о времени, когда внутренняя выразительность помогает действовать уверенно. Для одних знаков это день важных решений, для других момент эмоционального баланса и восстановления.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Осень входит в более глубокую фазу и 21 октября несет энергию самонаблюдения и честности. Этот день благоприятен тем, кто готов перестать сомневаться и сделать выбор в пользу себя. Важно не торопиться, но действовать с внутренней уверенностью и доверием к процессу.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Рыцарь Жезлов
    Энергия, инициатива, смелость. День терпит активные решения.
    Совет: действуйте, не откладывайте — момент благоприятный.

  • Телец — Четверка Пентаклов
    Стабильность, но и страх перемен.
    Совет: чуть больше гибкости — это приведет к росту.

  • Близнецы — Солнце
    Четкость, успех, вдохновение.
    Совет: используйте этот день для самого важного — удача рядом.

  • Рак — Королева Кубков.
    Интуиция и эмоциональная глубина станут проводниками.
    Совет: слушайте сердце — оно не ошибается.

  • Лев — Двойка Жезлов.
    Планирование и видение будущего.
    Совет: не бойтесь более широких горизонтов — вы к ним готовы.

  • Дева — Туз Мечев
    Решение, ясность и прозрение.
    Совет: действуйте честно и открыто — истина на вашей стороне.

  • Весы — Двое Кубков
    Гармония в отношениях, поддержка и единство.
    Совет: доверяйте взаимности — она ваша опора.

  • Скорпион — Семка Мечей.
    Осмотрительность необходима. Не все вокруг играют открыто.
    Совет: держите планы при себе и не открывайте лишнего.

  • Стрелец — Иерофант
    Традиция, порядок, мудрость.
    Совет: опирайтесь на свой опыт — он сейчас ценнее импульса.

  • Козорог — Девятка Жезлов
    Финишная прямая. Нужна еще немного выдержки.
    Совет: не сдавайтесь — успех почти рядом.

  • Водолей — Дурак
    Новый этап, лёгкость, эксперименты.
    Совет: позвольте себе довериться потоку — откроется новая возможность.

  • Рыбы — Императрица
    Плодотворность, творчество, внутреннее раскрытие.
    Совет: лелейте себя — вы сейчас в фазе роста.

21 октября 2025 года — день, когда решения приходят естественно, без давления. Это время, когда Вселенная подсказывает мягко, но точно: выберите то, что питает вашу душу. Гармония, которую вы создадите сегодня, станет основой для будущих событий.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

Дата публикации
Количество просмотров
985
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie