Гороскоп по картам Таро на 21 октября 2025: решительность для Овнов и гармония для Весов
21 октября 2025 года карты Таро говорят о времени, когда внутренняя выразительность помогает действовать уверенно. Для одних знаков это день важных решений, для других момент эмоционального баланса и восстановления.
Осень входит в более глубокую фазу и 21 октября несет энергию самонаблюдения и честности. Этот день благоприятен тем, кто готов перестать сомневаться и сделать выбор в пользу себя. Важно не торопиться, но действовать с внутренней уверенностью и доверием к процессу.
Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Рыцарь Жезлов
Энергия, инициатива, смелость. День терпит активные решения.
Совет: действуйте, не откладывайте — момент благоприятный.
Телец — Четверка Пентаклов
Стабильность, но и страх перемен.
Совет: чуть больше гибкости — это приведет к росту.
Близнецы — Солнце
Четкость, успех, вдохновение.
Совет: используйте этот день для самого важного — удача рядом.
Рак — Королева Кубков.
Интуиция и эмоциональная глубина станут проводниками.
Совет: слушайте сердце — оно не ошибается.
Лев — Двойка Жезлов.
Планирование и видение будущего.
Совет: не бойтесь более широких горизонтов — вы к ним готовы.
Дева — Туз Мечев
Решение, ясность и прозрение.
Совет: действуйте честно и открыто — истина на вашей стороне.
Весы — Двое Кубков
Гармония в отношениях, поддержка и единство.
Совет: доверяйте взаимности — она ваша опора.
Скорпион — Семка Мечей.
Осмотрительность необходима. Не все вокруг играют открыто.
Совет: держите планы при себе и не открывайте лишнего.
Стрелец — Иерофант
Традиция, порядок, мудрость.
Совет: опирайтесь на свой опыт — он сейчас ценнее импульса.
Козорог — Девятка Жезлов
Финишная прямая. Нужна еще немного выдержки.
Совет: не сдавайтесь — успех почти рядом.
Водолей — Дурак
Новый этап, лёгкость, эксперименты.
Совет: позвольте себе довериться потоку — откроется новая возможность.
Рыбы — Императрица
Плодотворность, творчество, внутреннее раскрытие.
Совет: лелейте себя — вы сейчас в фазе роста.
21 октября 2025 года — день, когда решения приходят естественно, без давления. Это время, когда Вселенная подсказывает мягко, но точно: выберите то, что питает вашу душу. Гармония, которую вы создадите сегодня, станет основой для будущих событий.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
