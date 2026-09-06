Играют на чувствах и слабостях: какие три знака зодиака называют манипуляторами

Знаки зодиака

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Астрологи считают, что некоторые черты характера могут быть особенно выражены у представителей отдельных знаков зодиака.

В этом астрологическом материале названы три знака, которых считают наиболее склонными к манипуляциям. Речь идет о Близнецах, Скорпионе и Раке.

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В то же время, астрологические характеристики не являются научным способом оценки личности. Следующие утверждения следует воспринимать как развлекательный гороскоп, а не как характеристику каждого человека, рожденного под соответствующим знаком.

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Близнецы

21 мая-20 июня

Близнецам приписывают большую коммуникабельность, изобретательность и умение убеждать собеседников. Именно способность быстро подбирать нужные слова по версии астрологов может помогать им добиваться желаемого.

Представители этого знака вроде бы хорошо чувствуют, как нужно построить разговор, чтобы собеседник согласился с их позицией.

Их сильной стороной называют сочетание остроумия, обаяния и убедительности.

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Скорпион

23 октября-21 ноября

Скорпионам в астрологии часто приписывают сильную интуицию, харизму и способность хорошо понимать мотивы других людей.

По астрологическим представлениям представители этого знака могут использовать эмоции собеседника для достижения собственной цели. Среди возможных способов воздействия называют лесть, давление или попытки вызвать чувство вины.

В то же время, Скорпионы могут действовать достаточно осторожно и не всегда демонстрировать свои истинные намерения сразу.

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Рак

21 июня-22 июля

Раки обычно связывают с высокой эмоциональностью и чувствительностью. Именно эти качества астрологи называют одной из причин, почему представители знака якобы могут влиять на окружающих.

Считается, что Раки хорошо подмечают эмоциональное состояние других людей и могут использовать это знание, чтобы убедить их действовать определенным образом.

Их манера влияния, по описанию астрологов, чаще связана не с прямым давлением, а с эмоциями, оскорблением или демонстрацией уязвимости.

Как ведут себя люди, склонные к манипуляциям

Манипуляция может проявляться по-разному. Среди характерных приемов называют эмоциональное давление, лесть, обман, устрашение или попытки заставить другого человека почувствовать вину.

Манипулятор может также представлять себя жертвой ситуации или использовать слабые места собеседника для достижения своей цели.

Такие люди часто хорошо читают эмоции окружения и подстраивают свое поведение в зависимости от ситуации. Особенно опасным подобное влияние может оказаться в отношениях, где один человек имеет гораздо больше власти или контроля над другим.

Однако важно помнить, что наличие определенного зодиака знака само по себе не означает, что человек является манипулятором. Поведение и характер зависят от значительно большего количества факторов, чем дата рождения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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