Имболк: как языческий праздник стал христианским Стретеньем и при чем тут День сурка

Имболк: как языческий праздник стал христианским Стретеньем и при чем тут День сурка

Начала февраля — традиционное время предсказаний погоды.

1-2 февраля современные неоязычники празднуют Имболк - это предтеча христианского праздника под название Стретение и Дня сурка. Как переплелись языческие и христианские праздники, более подробно расскажем в этом материале.

Имболк: что это

Имболк — это один из четырех основных праздников ирландского календаря, отмечаемых среди гэльских народов в начале февраля или при первых признаках весны. Обычно он празднуется 1 или 2 февраля, так как это день переходной четверти на солнечном календаре, на полпути между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием. Имболк — традиционное время предсказаний погоды.

В славян этот день считался сезонной границей: у восточных и западных славян обычно отмечалась середина зимы или первая встреча весны, у южных славян — граница зимы и весны. Но из-за смены календарей и прихода христианства на славянские земли, празднование это дня сместилось на две недели и заменилось христианским Стретением Господнем.

Имболк: богиня Бригита и святая Бригитта

Бригита — в традиционной ирландской мифологии: дочь Дагды, которая была важным женским божеством Ирландии, богиней войны, а в мирной жизни — богиней поэзии, ремесел и врачевания, а также помогающей женщинам при родах. В Ирландии бытует традиция зарывать у трёх ручьев живого цыплёнка, дабы добиться расположения Бригиты. Праздник Бригиты — Имболк — отмечают в пору, когда у овец появляется молоко (по другой версии — в пору, когда у овец появляется новое потомство.

В христианский период произошла подмена образа богини Бригиттой Ирландской — католической и православной святой, покровительницей Ирландии. В православной традиции — это преподобная Бригитта, игуменья Килдарская, царевна Ирландская. В руках Бригитты мясо, масло, угощение для гостей практически не иссякает, еды и питья хватает на всех. Эти сюжеты перекликаются с евангельским чудом с пятью хлебами и рыбами, с одной стороны, и со свойствами языческой богини плодородия Бригит. Чтобы молока хватило всем гостям, её коровы доятся три раза в день. Но главный её талант — пивоварение.

Раньше на Имболк изготавливали кресты Бригитты и ее изображение в виде куклы, которое торжественно носили из дома в дом. Чтобы получить ее благословения, люди делали для неё кровать и готовили пищу и питье.

Имболк: предшественник Дня сурка

День сурка — это традиционный праздник в США и Канаде, отмечаемый ежегодно 2 февраля. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны. Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору — будет ещё шесть недель зимы. В нескольких городах и поселениях США и Канады в этот день проводятся фестивали, посвящённые местным суркам-метеорологам, которые привлекают многочисленных туристов.

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Считается, что еще Древнем Риме 2 февраля отмечался День ежа. Метеорологический прогноз в этот день строился по поведению разбуженного ежа, который видел или не видел свою тень. Народы Западной Европы сохраняли эту традицию и в более поздние периоды. В северной Германии в это время пробуждался барсук (в некоторых местах — медведь), и по его поведению судили о продолжительности холодов и сроках наступления весны.

Ранние американские упоминания о Дне сурка берут истоки у традиций переселенцев из Германии, известных как пенсильванские немцы, которые привезли свои обычаи в Америку в XVIII веке.

Традиция узнавать о погоде 1-2 февраля в эти дни известна и другим народам мира. В Беларуси известна поговорка, согласно которой в этот день медведь переворачивается на другой бок. Ранее болгары рассказывали о поведении медведицы в этот день: "Медведица вылезает из берлоги, чтобы увидеть свою тень. Если день солнечный и медведица видит свою тень, она поворачивается на другой бок, чтобы продолжить свой сон. Это значит, что ещё 40 дней будет холодно".

А в Северной Америке, где не водились ни ежи, ни барсуки, роль метеоролога перешла к сурку.

Заметим, что сейчас традиции празднования языческого "Стретенья" Имболка активно трансформируются и оживают в кругах виккан - представителей неоязыческой религии в колесе года.

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