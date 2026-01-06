Измена заложена в характере: 3 знака зодиака, которые наименее верны в отношениях

3 знака зодиака под прицелом астрологов / © Freepik

Реклама

Если вам интересно узнать, какие знаки зодиака менее серьезно относятся к обязательствам в отношениях, вы по адресу.

В статье timesofindia названы три знака, которые чаще всего подвержены измене, а также даны советы, как уберечь свои отношения от неверности.

Не секрет, что астрология может многое рассказать о нашем характере и жизненных решениях, в том числе и о поведении в отношениях. Хотя измена никогда не является положительным явлением, она случается, и перечень знаков зодиака, которые чаще всего на нее решаются, может вас удивить.

Реклама

В этом материале мы рассмотрим наиболее часто изменяющие три знака зодиака и объясним почему. Мы проанализируем их черты характера, сильные и слабые стороны, а также то, что делает их более склонными к неверности по сравнению с другими знаками. После прочтения вы лучше поймете, почему эти знаки попали в этот список и какие черты их объединяют.

Какие знаки зодиака чаще всего предают

Астрологи считают, что Стрелец, Близнецы и Овен имеют репутацию наиболее ненадежных в отношениях. Их часто называют непредсказуемыми партнерами, сложно выдерживающими длительную моногамию.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Люди, рожденные под этим знаком, известны своей любовью к свободе и приключениям. Именно это заставляет их постоянно искать новые впечатления, что может приводить к изменам. Стрельцы быстро скучают, поэтому нуждаются в постоянной эмоциональной стимуляции, чтобы оставаться верными одному партнеру.

Близнецы (21 мая-20 июня)

Близнецы часто считают двойственными и нерешительными. Они могут одновременно испытывать симпатию к нескольким людям и не всегда способны остановиться на одном выборе. Их флиртующее и привлекательное поведение часто заводит в сложные ситуации, если они не контролируют свои импульсы.

Реклама

Овен (21 марта-20 апреля)

Овны склонны действовать импульсивно, не задумываясь о последствиях, что может приводить к необдуманным решениям и изменам.

Все три знака обладают чертами, повышающими риск неверности в отношениях. Если вы или ваш партнер принадлежите к одному из них, важно научиться контролировать импульсы и осознавать потенциальные риски во избежание проблем в любви.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Между тем астрологи говорят, что для Водолеев 2026 станет периодом внутренних и внешних изменений, выхода за привычные рамки и пересмотра собственного места в мире — об этом свидетельствует рунический прогноз.