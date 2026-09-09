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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Изменения принесут облегчение: четыре знака китайского зодиака начнут новый этап 9 сентября

Четыре знака китайского зодиака с 9 сентября наконец-то смогут почувствовать облегчение. День Устранения поможет избавиться от лишнего и разрешить ситуации, которые долгое время усложняли жизнь.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Китайский гороскоп

Китайский гороскоп / © Pexels

С 9 сентября 2026 года для четырёх знаков китайского зодиака может начаться гораздо более спокойный период. Астрологи прогнозируют, что им удастся избавиться от проблем, обязанностей или переживаний, которые в последнее время только усложняли жизнь.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Среда, 9 сентября, по китайскому календарю — День устранения под влиянием Огненной Собаки. Его энергетика связана не с новыми начинаниями, а с отказом от лишнего. Поэтому в этот день советуют не брать на себя ещё больше дел, а наоборот — освободить место для того, что действительно важно.

Больше всего эти изменения могут ощутить четыре знака китайского зодиака.

  • Собака

Для Собаки 9 сентября может принести долгожданное облегчение. Ситуация, которая казалась серьёзной и вызывала немало волнений, может оказаться гораздо проще, чем казалось.

Важную роль в этом играет близкий человек. Слова хорошего друга помогут посмотреть на проблему по-другому и понять, что часть страхов была преувеличена. Собакам советуют избавиться от эмоционального груза, который они слишком долго несли на себе.

  • Тигр

Тиграм пора отказаться от ситуации, которая уже давно перестала приносить пользу. Представители этого знака, возможно, брали на себя слишком много ответственности и решали вопросы, которыми вполне могли заниматься другие.

9 сентября они смогут наконец-то установить четкие границы и позволить окружающим разделить с ними нагрузку. Благодаря этому освободится время на собственные дела, а ощущение постоянной суеты и движения сразу в нескольких направлениях постепенно исчезнет.

  • Лошадь

Для Лошадей этот день связан с возвращением уверенности в себе. После длительного периода разочарований они могут перестать искать одобрения окружающих и больше сосредоточиться на собственных потребностях.

Особенно это касается отношений, в которых представители этого знака слишком часто жертвовали своими интересами ради чужого комфорта. Создав необходимую дистанцию и личное пространство, Кони смогут вернуть оптимизм и ощущение свободы.

  • Кролик

9 сентября кроликов может ожидать важный разговор, который пойдёт совсем не так, как они предполагали. В то же время именно он поможет понять, сколько сил отнимало постоянное стремление избегать конфликтов.

Представители этого знака могут наконец открыто высказаться о том, что их не устраивает, и установить необходимые границы. По прогнозам, такая откровенность не обострит ситуацию, а наоборот — поможет снизить напряжение и вернуть спокойствие.

Напомним, астрологи предупреждают, что 9 сентября 2026 года — день, когда категорически не рекомендуется обижать других: это обернется не только против них, но и против нас самих.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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