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- Астрология
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"Изменится абсолютно все": экстрасенс сделала новое предсказание о мире в Украине
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Победительница «Битвы экстрасенсов», тарологиня Яна Пасинкова сделала новое предсказание о мирных переговорах в Украине. Она отметила, что «произойдет такое событие», которое изменит все.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Яна Пасынкова отметила, что мир ожидает очень неожиданное событие, которое будет иметь влияние на войну России против Украины.
«Нас всех ждет какое-то неожиданное, очень влиятельное событие. Внешнее. Оно изменится абсолютно все — и переговоры, и представление о мире. Все на свете. Какое это событие — представления не имею», — сказала она.