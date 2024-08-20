Известная астролог спрогнозировала результаты выборов президента в США 5 ноября

Известная на весь мир эксперт по астрологии Эми Трипп предусмотрела, кто станет следующим президентом США. Она предупредила о возможных беспорядках перед выборами.

Об этом пишет India Today Global.

По предсказанию астролога, Дональд Трамп одержит победу на выборах в США и станет 47-м президентом.

Также специалист считает, что если бы кандидатом от демократов была Мишель Обама, а не Камала Гаррис, то Трамп бы проиграл.

"Мишель Обама вытерла бы пол Дональдом Трампом", — заявила Трипп.

Существует риск террористических атак

По словам астролога, учитывая "карту рождения США", возможно, страна столкнется с насилием и хаосом в ближайшее время.

"Я думаю, что политические волнения могут возникнуть из-за какого-то конфликта с США. Поэтому я не знаю, будет ли это внутренний или внешний конфликт. Но да, я вижу напряжение перед выборами", — сказала Трипп.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, действующий президент США Джо Байден назвал сопротивление Украины агрессии России одним из успехов своей политической деятельности, подводя итоги карьеры на съезде партии, а также высказался о кандидатке в президенты Камале Гаррис.

Читайте также: