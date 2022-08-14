Известная экстрасенс успела перед оккупацией продать свой бизнес

Участница телешоу и экстрасенс Елена Курилова перед полномасштабным вторжением России на Харьковщину успела поменять семейный автомобиль на микроавтобус, продать ныне оказавшийся в оккупации бизнес и выехать оттуда самой с семьей.

Экстрасенс из Харькова Елена Курилова в первые месяцы вторжения России в Украину находилась далеко от дома – на курорте в Хмельнике Винницкой области. Утверждает, что знала о начале войны еще задолго, и поэтому уговорила мужа продать семейный автомобиль и купить микроавтобус.

"Почти за год до этого страшного события я уговорила мужа продать любимую машину и купить бус. Потому что оно так надо мне! Меня так ведет. Я чувствовала стопроцентную необходимость купить тот бус и на котором мы все залезли и уехали. Напичкали, что могли — одеяла, подушки, теплые вещи. Мы поехали в Хмельник перебыть некоторое время в санатории", — рассказала Елена в интервью проекту "Как ты?" СТБ.

Женщина говорит, что чувствовала, что война надолго, поэтому набрала с собой много вещей. Также чувствовала, что вернется домой. В то же время дома осталась ее свекровь.

"Мы ее освободили. Нам ее вывез волонтер. Ей сказали взять только то, что может взять на руки. Она взяла сумку, немного вещей, документы и ведро яиц, — смеется. — Они же свежие, куры нанесли", — рассказала Елена.

Домой уже вернулись, но по работе бывает в других городах.

"Мы вернулись. Сейчас у нас маршрут туда-сюда. Мы ездим. Там город посажен. Я вот работала здесь (в Киеве — ред.) три недели, с людьми работала. Была в тех местах силы в Киеве, которые мне нужны. Сейчас считаю нужным заехать еще в один монастырь, который у меня тоже такой сакральный. Он возле Житомира", — отметила она.

У Куриловой была сеть аптек в Купянске Харьковской области. Сейчас город оккупирован.

"Они все мое... Вроде бы мне в душу влезли", — сетует женщина.

На вопрос, успела ли продать бизнес, ответила: "Ну, конечно! Конечно! Давно".

А вот уезжать за границу Курилова не хочет:

"Я не хочу поехать за границу, потому что мне, как ведьме, нужна своя земля. Я без нее сдохну!"

Экстрасенс уверена в победе Украины в войне, но это будет не скоро. И эта победа будет очень сложной и со многими жертвами.

"Я сказала, что день летнего солнцестояния проявит будущее, и я не увидела добра. Расписание было такое кровавое, нехорошее. А теперь я буду ждать 1 ноября. На Хэллоуин ночью я буду делать расклад", — сказала Курилова.

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