Известная мольфарка назвала дату окончания войны

Карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски сделала предсказание касательно окончания войны / © ТСН

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После недавней массированной ночной атаки России по Украине известная карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски рассказала о своем прогнозе последующих атак со стороны России и назвала период, когда, по ее данным, может закончиться хотя бы горячая фаза войны.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

В комментарии для ТСН.ua Магдалена высказалась следующим образом: «Во-первых я скажу то, что говорила в самом начале войны: мне «идет» число 4. И это очень часто подчеркиваю. То есть четыре года. Раньше, к сожалению, как бы мне ни хотелось и это от меня не зависит, окончания войны я не вижу. Четыре года после начала полномасштабной войны, то есть речь идет о конце 2026 года по моим прогнозам».

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К этому Магдалена Мочиовски добавляет: «О ситуации, которая ожидает нас в ближайшее время. Нынешний период будет чередованием тихих дней с более активной фазой. Враг будет нас обстреливать, будут и затишья перед каждыми переговорами. Враг пытается загнать нас в угол и заставить нас сделать то, к чему ни страна, ни наша власть не готовы. Я считаю, что мы будем и дальше стоять на той позиции, на которой стоим сейчас».

По словам мольфарки, ее часто спрашивают о том, возможен ли ядерный удар по Киеву.

«Вижу ли я опасности исключительно для столицы в плане атомного удара, чтобы заставить нашу власть через народ принять соответствующие решения? Я не вижу, чтобы Киеву угрожал атомный удар», – говорит она.

И продолжает: «Но обстрелы они, к сожалению, будут продолжать. В ближайшие месяцы на Украину будет оказываться давление, сильное давление. Будут предприниматься разные меры заставить нас принять те или иные решения. Украина выстоит, я всегда это предполагала».

По мнению Магдалены Мочиовски, Путин очень сильно использует нумерологию.

«Все его поступки необдуманны. Каждый его шаг, который он делает против Украины, он это просчитывает с учетом солнцестояния, фазы Луны, числа, даты. Интенсивность массированных обстрелов такой и будет — 4-5 недель. Иногда меньше. К сожалению, полной тишины я не вижу», — говорит мольфарка, но уточняет, что все же сложно раскрыть «формулу», которой Путин руководствуется, учитывая солнцестояния и фазы Луны.

Резюмируя, Мочиовски добавляет, что надеется на то, что «четверка будет конечной» и война или ее активная фаза закончится в 2026 или раньше.

Ранее сообщалось, что известный астролог Влад Росс уверенно назвал две даты окончания войны.

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