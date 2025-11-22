Известная мольфарка уверенно назвала дату завершения войны в Украине

Известная мольфарка Магдалена Мочиовски назвала вероятную дату завершения войны в Украине / © ТСН

После ряда новостей о возможном завершении войны известная карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски, ранее прогнозировавшая финиш боевых действий на 2026 год, рассказала в комментарии для ТСН.ua о деталях своего ошеломительного предсказания.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

«Я неоднократно подчеркивала мое видение событий. С первого дня полномасштабной войны мне шло видение, в котором была цифра 4. Всем известно, что вторжение началось в 2022 году. Если плюс 4, то это будет 2026 год. Здесь речь не шла о конкретном дне, речь шла о четверке», — подчеркивает она.

И продолжает: «Когда россияне пошли на Киев, я сказала, что мне пришло это видение. Если война не закончится через 4 недели, а позже — через 4 месяца, то, по моим прогнозам, эта война будет длиться 4 года. С тех пор каких-либо изменений в моих видениях не было. Хотя я, как никто, хотела бы, чтобы этот прогноз был бы неправдивым и чтобы война закончилась гораздо раньше. Поэтому каких-то других посылов от Вселенной у меня, к сожалению, не было. С тех пор это видение сопровождает меня».

Опасные даты, связанные с атаками и обстрелами: что говорит провидица

На вопрос о том, видит ли она какие-нибудь опасные даты, связанные с обстрелами Украины, мольфарка ответила так: «Я стараюсь не пугать людей. Никто из нас, находясь в любом месте Украины, не находится в безопасности. Ни в Карпатах, ни в Киеве, ни в Закарпатье. В Закарпатье тоже был прилет, люди не ожидали, но людей спасло то, что они спрятались».

При этом Магдалена добавила следующее: «Будут ли опасные периоды? Ближайшие три месяца в следующем году будут тяжелыми, потому как на следующий год придутся три очень важных события. Во-первых: будет парад планет, потом кровавая Луна, а затем — солнечное затмение. Это очень плохие космические знаки. Они нехорошие. Это говорит о том, что даже несмотря на то, что будет подписано мирное соглашение, если это произойдет рано или поздно, мы должны быть очень осторожными. Опасность сразу после подписания бумаги не пройдет. Со временем, когда мы получим гарантии, она пройдет. Раньше — нет».

В то время, когда некоторые военные эксперты предполагают, что после определенной паузы Россия будет готовиться к новой, еще более разрушительной войне, Магдалена Мочиовски говорит, что такого не предполагает.

«Война закончится с определенными условиями предоставления гарантий всемирному сообществу, которое стоит за нами. Начнется строительство, развитие Украины после предоставления гарантий. Когда начнется развитие, после этого нападений быть не должно. В нас будут вкладывать деньги, но не просто так. У всех есть интересы относительно Украины. Гарантии безопасности, думаю, будут надежными. По крайней мере, в ближайшее время, в ближайшие годы», — резюмировала мольфарка.

