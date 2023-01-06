Известная провидица предупредила об опасности для Киева: будет новое наступление

Несмотря на сложную ситуацию, столице Украины не угрожает судьба Мариуполя или Бахмута.

Российские оккупанты будут продолжать терроризировать Киев обстрелами и даже попытаются наступать на украинскую столицу.

Такой нерадостный для киевлян прогноз сделала таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская в интервью УНИАН.

"Сейчас на повестке дня постоянно будет Киев. Возможно наступление на столицу, но оккупанты ее все равно не возьмут. Однако нам легче этого не будет", — спрогнозировала она.

По ее словам, обстрелы Киева будут продолжаться, но украинские защитники остановят оккупантов, если те будут пытаться пройти дальше.

"Сложная ситуация продлится около месяца", — сказала Хомутовская.

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Она добавила, что, несмотря на сложную ситуацию, Киев не повторит судьбу Мариуполя, Бучи или Бахмута.

"Нет-нет, этого не будет. В Киеве будет система защиты. Поэтому мы со всем справимся", – уточнила экстрасенс.

Напомним, мольфарка Елена Стеценко рассказывала, что активные боевые действия будут продолжаться до Пасхи 2023 года, а российские атаки — до 3,5 лет.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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