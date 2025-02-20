Известный астролог Макс Гордеев сделал Таро прогноз для всех знаков Зодиака к началу весны

Известный астролог и таролог Макс Гордеев разложил карты Таро для всех знаков Зодиака на период с 24 февраля по 2 марта. Пора узнать, что подготовили звезды для каждого знака к началу весны.

Какой будет следующая неделя, расправил Макс Гордеев.

Овнам выпала карта Императрица (III)

Овны в начале весны сосредоточятся на личном развитии, ведь карта Императрица символизирует процветание, заботу и реализацию идей. Доверяйте своей интуиции и используйте это время для укрепления личных и профессиональных отношений. Примите эту неделю как возможность творчества и роста.

Телец и карта Таро: Пятерка Кубков

Только на этой неделе могут почувствовать разочарование или печаль из-за потери или неудачи. Пятерка Кубков символизирует эмоциональную боль, но напоминает, что не все потеряно. Доверяйте, что вы еще можете найти что-нибудь положительное в ситуации. Примите это время как возможность научиться отпускать прошлое.

Близнецы получили Двойку Жезлов

Вам придется выбирать между двумя путями. Двойка Жезлов символизирует перспективы и необходимость принятия решений. Доверяйте своим планам и смотрите вперед с уверенностью. Примите эту неделю как возможность сделать шаг к новому будущему.

Раку выпала карта Таро Суд (XX)

Люди, родившиеся под знаком Рак, на следующей неделе почувствуют глубокое осознание и возможность исправить прошлые ошибки. Суд символизирует возрождение, кармические уроки и получение заслуженных результатов. Доверяйте, что все складывается так, как должно быть. Примите это время как возможность преобразования нового начала.

Лев получил карту Девятка Мечев

Львы, на этой неделе вы можете чувствовать тревогу или бессонницу. Девятка Меч символизирует часто преувеличенные страхи. Доверяйте, что большинство ваших беспокойств не будут иметь реальных последствий. Примите эту неделю как возможность поработать над своим эмоциональным состоянием.

Дева и Рыцарь Пентаклей

Следует сосредоточиться на стабильности и методическом подходе к делам. Рыцарь Пентаклея символизирует упорство, трудолюбие и долгосрочное планирование. Доверяйте своим усилиям и не торопитесь. Примите этот период как время ответственной работы.

Весы получили карту Дурак (0)

На этой неделе вас ждет новое начало. Дурак символизирует приключения, открытость и доверие к жизни. Доверяйте своим ощущениям и не бойтесь рисковать. Примите эту неделю как возможность начать что-нибудь с чистого листа.

Скорпион и Четверка Пентаклей

Скорпионы, на этой неделе следует обратить внимание на свои финансовые дела. Четверка Пентакле символизирует стабильность, но и страх перед переменами. Доверяйте, что иногда следует рискнуть для роста. Примите это время как возможность научиться балансировать между сохранением и новыми возможностями.

Стрелец и Семерка Кубков

Стрельцы, на этой неделе перед вами откроются разные варианты и соблазны. Семерка Кубков символизирует иллюзии, мечты и выбор. Доверяйте своей интуиции, чтобы не заблудиться в собственных фантазиях. Возьмите эту неделю как возможность определить подлинные желания.

Козерог имеет Туз Мечев

Этот знак окажется в момент ясности и принятия важных решений. Туз Меч символизирует силу ума, истину и новые идеи. Доверяйте своим мыслям и не бойтесь выражать свое мнение. Примите этот период как возможность прорваться к истине.

Водолей и Колесница (VII)

Водолеи, на этой неделе вас ждет движение вперед. Колесница символизирует контроль над своей жизнью, победу и силу воли. Доверяйте своим способностям и двигайтесь к цели без колебаний. Примите это время как возможность добиться значительных результатов.

Рыбы и Восьмерка Жезлов

Рыбы, на этой неделе события будут развиваться быстрее, чем вы ожидали. Восьмерка Жезлов символизирует неожиданные возможности, динамику и ускорение дел. Доверяйте, что этот поток перемен принесет успех. Примите эту неделю как шанс реализовать свои идеи без промедлений.

Напомним, еще одна известная тарологиня Яна Пасинкова сделала громкое предвидение отношений между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Напомним, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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