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- Астрология
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Известный астролог назвал "роковые" месяцы для России и сделал новое предсказание
Влад Росс считает, что у страны-агрессора уже скоро начнутся серьезные проблемы.
Известный астролог Влад Росс сделал неожиданное предсказание о ситуации в России. Он считает, что под давлением санкций, у страны-оккупантки могут появиться серьезные проблемы.
Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу "Астрофеномен«.
Влад Росс прогнозирует существенные проблемы в России.
«В России может быть переворот. Все может начаться уже в июле, где-то 12-14. А дальше любимый для россиян месяц — август. Тогда может произойти обвал рубля, продовольственный кризис, нефтяное эмбарго в конце концов. Европейцы могут организовать такие санкции, то экономика РФ посыплется. Нас действительно ждет такой интересный месяц с июля по август. Еще включатся лунное и солнечное затмение. А еще могут какие-то дроны по РФ прилететь. Всякое может быть», — сказал он.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.