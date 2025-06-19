Известный астролог назвал "роковые" месяцы для России и сделал новое предсказание

Влад Росс

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Известный астролог Влад Росс сделал неожиданное предсказание о ситуации в России. Он считает, что под давлением санкций, у страны-оккупантки могут появиться серьезные проблемы.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу "Астрофеномен«.

Влад Росс прогнозирует существенные проблемы в России.

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«В России может быть переворот. Все может начаться уже в июле, где-то 12-14. А дальше любимый для россиян месяц — август. Тогда может произойти обвал рубля, продовольственный кризис, нефтяное эмбарго в конце концов. Европейцы могут организовать такие санкции, то экономика РФ посыплется. Нас действительно ждет такой интересный месяц с июля по август. Еще включатся лунное и солнечное затмение. А еще могут какие-то дроны по РФ прилететь. Всякое может быть», — сказал он.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.