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ТСН в социальных сетях

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Категория
Астрология
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Известный астролог предсказал события, после которых война в Украине может закончиться

Астролог Влад Росс считает, что Украина может пойти в наступление на территорию РФ.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Война в Украине

Война в Украине

Известный украинский астролог Влад Росс предсказал, чем закончится наступление России на Украину. Он отметил, что Украина готовит «сюрприз» оккупантам.

Об этом он сказал на ютуб-канале Астрофеномен.

Влад Росс считает, что наступление России на Украину будет неудачным.

«Наступление России будет полностью сорвано. Украина будет наносить удары по базам, железнодорожным путям. В целом логистика будет нарушена и они в середине июля поймут, что зря они планировали летнее наступление. Более того — мы сделаем им сюрприз и пойдем в контрнаступление на территорию РФ. Возможно, это будет Брянщина. После этого россияне задумаются, стоит ли им продолжать войну», — сказал астролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Дата публикации
Количество просмотров
245
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