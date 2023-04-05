Известный астролог прогнозирует катастрофический период в апреле и первые звоночки победы в войне

В частности, в конце апреля ожидается затмение, которое принесет опасность для Запорожской АЭС.

Астролог Влад Росс предупредил украинцев о "катастрофическом периоде" в апреле, во время которого советует быть очень осторожными.

Об этом он рассказал в интервью "УНИАН".

Астролог обратил внимание, что в апреле произойдет ужасное кольцевое солнечное затмение в день рождения Адольфа Гитлера, 20 апреля.

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"Ничего хорошего эта дата не предвещает. На Земле могут происходить землетрясения, ураганы, может быть неустойчивая погода. Это достаточно контрастный месяц", – сказал Росс.

Он отметил, что с 21 апреля будет ретроградный Меркурий. Поэтому, говорит астролог, в первой половине месяца еще можно затевать какой-то бизнес, организовывать важные встречи. Однако уже во второй половине лучше отменить все покупки, поездки.

"И не благоприятно садиться в машины, на поезда. Потому что период с 18 по 21 апреля будет катастрофическим. Береженого Бог бережет, поэтому стоит быть очень осторожными", – прогнозирует Росс.

Он также предвещает, что 26 апреля будет затемнение, которое принесет опасность для Запорожской АЭС. Там не исключена техногенная катастрофа.

Астролог отметил, что это будет переломный период для Украины. Но после Пасхи все изменится, в том числе и на фронте.

"Ретроградный Меркурий покажет нам, что пора отвоевывать все наши территории и забирать все земли обратно. В 20-х числах месяца мы увидим первые звоночки нашей победы. На Москву полетят 200-300 дронов", — прогазирует Росс.

Напомним, астролог Яна Тимощук назвала три города Украины, которые больше всего в апреле будут страдать от российских ракетных атак.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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