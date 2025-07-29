Известный астролог Росс назвал новые даты окончания войны в Украине

Астролог Влад Росс назвал вероятные даты окончания войны / © ТСН

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Киеву, Одессе, Харькову, Днепру грозит новая опасность в ближайшее время, а вероятная дата завершения войны придется на зиму-весну — такой прогноз в комментарии для ТСН.ua озвучил известный астролог Влад Росс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

«Максимум, который может осуществить российская армия на фронте до конца года — это окружить Покровск. Скорее всего, эта история растянется до конца года. Но возможны и такие изменения: на российско-украинских границах путинскую армию могут заменить солдаты из Северной Кореи, а россияне пойдут в последний бой на Сумском, Запорожском направлениях, на Константиновку Донецкой области. Последняя будет главным направлением, там будет главный удар для того, чтобы до конца года пытаться захватить Краматорск и Славянск», — говорит Влад Росс, опираясь на собственные исследования.

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При этом он отмечает: «Приграничье на Сумщине мы отобьем у россиян. Других вариантов вообще нет. Там оккупанты поняли, что ВСУ им обломят зубы».

По прогнозам Росса, будет направление, на котором ВСУ будут атаковать Россию.

«Это возможно в августе», — говорит Росс.

Кроме того, по его словам, не останется без внимания и сама Москва — есть вероятность, что ВСУ будут масштабно атаковать столицу России воздушными целями в сентябре.

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Какими могут быть обстрелы в ближайшие недели

«Оккупанты нещадно могут обстреливать Киев, Харьков, Одессу, Николаев, Херсон, Днепр, Кривой Рог, очень сильно — Сумы. А в Киеве раз в неделю будет армагеддон», — говорит Росс.

Он напоминает, что в начале и конце сентября, 7 и 21, должны произойти затмения:

«Будет коридор затемнений, будет решаться судьба всего мира. Именно в сентябре любая «спичка» будет способна разжечь третью мировую войну. Либо будет очень большая война по всему миру, где будет задействован Иран, Северная Корея, либо все кончится и Трамп впоследствии получит Нобелевскую премию за то, что принудил Россию к окончанию войны».

Когда закончится война

На этот вопрос астролог ответил так: «Активная фаза должна была закончиться в мае, но в Стамбул, где тогда находился Зеленский, не явился Путин. Если произойдут изменения в сентябре, о которых я сказал, то «холодный» период наступит ближе к декабрю. Закончить войну в течение 30 дней в сентябре невозможно».

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Но, по словам Росса, возможен и другой вариант развития событий — в конце года война может становиться еще больше.

«Полную заморозку следует ожидать в феврале-марте следующего года. Может быть, прекратится огонь. Пока что главным направлением для россиян будет Константиновка Донецкой области. Кроме того, оккупанты захотят захватить Краматорск и Славянск. Могу сразу успокоить — не захватят Даже если война продолжится до 2029 года», — уверен Росс.

Ранее сообщалось о том, что президент заявил о сигналах из Москвы.

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