Известный астролог спрогнозировал, когда возможно новое наступление России

Астролог Влад Росс прогнозирует, что президент России Владимир Путин может начать новое наступление на Украину в период с 22 по 24 февраля.

Об этом Росс рассказал в комментарии "Главреду".

По его словам, в конце февраля возможно ужесточение ракетных ударов со стороны врага.

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"Путин, как известно, любит символические даты, поэтому 22-24 февраля российские войска снова могут начать наступление на территорию Украины со всех сторон. Также в настоящее время возможно усиление ракетных ударов", – рассказал астролог.

В то же время, он прогнозирует на февраль и успехи украинских войск.

"После 11 февраля возможны гениальные успехи Украины на фронте, особенно, если наши военачальники будут использовать неординарные подходы. В частности, возможен неожиданный прорыв обороны противника", — сказал Росс.

Напомним, ранее Влад Росс прогнозировал, что российские войска убегут из Украины, как только умрет Путин. Это может произойти в период поздней весны-раннего лета 2023 года.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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