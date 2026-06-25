Известный астролог Влад Росс ошеломил возможной датой завершения войны в Украине: прогноз

Астролог Влад Росс не исключает, что в конце 2026 года возможны существенные перемены к лучшему / © ТСН

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Война в Украине после дальнобойных ударов по России в ближайшее время будет иметь ряд периодов, во время которых появятся большие шансы на завершение горячей фазы боевых действий — такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал астролог Влад Росс, опираясь на собственное исследование и на свой прогноз.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

«Есть проблески надежды на то, что ситуация изменится к лучшему. Украина обошла московское ПВО. Звезды говорят о том, что перелом в войне возможен в сентябре-октябре этого года. Ближе к ноябрю противник может быть загнан в невероятную ситуацию, его фронт может начать сыпаться, а украинские военные могут выйти к крымскому перешейку. Или возможна высадка украинского десанта. В настоящее время оккупированный Крым может быть абсолютно незащищенным», — сообщает подробности своего прогноза Влад Росс.

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К этому Росс добавляет, что если ситуация будет иметь именно такой сценарий, то в России не потерпят проигравшего слабого лидера.

«Власть может перехватить Сергей Собянин — мэр Москвы. Есть пророчество, что после карлика Россию возглавит «титан». Собянин достаточно высокий человек (по данным открытых источников, рост Собянина равен 177-178 см.)», — прогнозирует Росс.

По его словам, «перелом в войне близится»: «В сентябре-октябре мы можем увидеть бегство российских войск и, возможно, то, как будет сыпаться их фронт».

При этом Росс уверенно говорит, что удары Украины по России и оккупированным ею территориям будут только наращиваться.

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«Будет только наращивание. Будет появляться все больше украинских дронов, дальнобойных БПЛА. Скоро может взорваться крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Омске. А это — Сибирь, то есть будет долетать и туда», — говорит Росс.

Обстрелы Украины: что о них говорит астролог

«Россияне, скорее всего, будут экономить ракеты, а использовать больше «Шахедов», — прогнозирует Росс.

Но добавляет, что его прогноз основывается в том числе и на том, что недавно был атакован один из важнейших российских заводов, производивший компоненты для баллистических ракет.

При этом Росс говорит, что такое обстоятельство не отменит намерения россиян атаковать украинскую инфраструктуру зимой.

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«Но по моим прогнозам, это будет самая теплая за последнее десятилетие зима. А летом россияне будут пытаться бить в частности по канализационным системам. Раз в 10-15 дней они будут пытаться устроить ад в столице Украины. Атаки могут не обойти Одессу, Харьков и другие города», — говорит Росс.

Когда закончится война в Украине

На этот вопрос Влад Росс отвечает так: «Пока у власти будет кремлевский карлик, война будет продолжаться. Россия хочет разгромить Украину, план войны у них — до марта 2027 года. В марте планета Марс будет ретроградной, Россия будет истощаться до марта. Все много спрашивают, когда же конец экономики России. Я точно могу сказать о марте 2027 года. После чего они не смогут воевать».

«Но в 2027 году война не закончится. Будет заморозка конфликта. С точки зрения древнеарийского календаря, сейчас год Осла, а не коня. Осел — упрямое животное. То есть Россия может быть упряма до конца», — резюмирует Росс.

Напомним, ранее сообщалось о том, что победительница «Битвы экстрасенсов» назвала мирный год и сообщила о том, когда закончится война. Известная таролог сделала предсказание о завершении войны в Украине. Она назвала год, который будет мирным.

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