Известный астролог Влад Росс предсказал ракетные удары по Москве: когда это произойдет

Влад Росс

Известный украинский астролог Влад Росс считает, что уже в сентябре Украина сможет запускать баллистические ракеты по Москве.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу Астрофеномен.

Влад Росс предсказал, что Украина может нанести ракетный удар по Москве.

«Если Россия не согласится на воздушное перемирие, то уже в сентябре будет страдать Москва. Все произойдет на „день Москвы“. Все потому, что у нас есть баллистические ракеты. И об этом уже знает российская разведка. У нас есть ракеты, которые могут лететь более чем на 500 км. А потому в ближайшее время у нас есть возможность бомбить РФ», — сказал он.

Астролог отметил, что если Россия не согласится на справедливый мир с Украиной, то возможны ракетные удары по военной инфраструктуре Московской области.