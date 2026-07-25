Известный астролог Влад Росс предупредил об опасности в августе и ошеломил возможной датой завершения войны

Астролог Влад Росс составил прогноз о возможной дате завершения войны / © ТСН

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Война в Украине и обстрелы в ближайшее время могут масштабироваться — такое мнение в комментарии ТСН.ua высказал известный астролог Влад Росс, опираясь на собственные исследования.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

По его словам, этот прогноз базируется на следующем: «Сейчас есть оппозиция Плутона Юпитеру. Плутон — это планета смерти и разрушений, Юпитер символизирует масштаб и новые возможности. Идет противостояние. Планеты, в частности Плутон, Уран, Нептун, Юпитер сформировали очень точную трапецию. Кстати, «картонное противостояние», которое произошло в Украине, может перерасти во что-то другое. В августе возможно нечто страшное — 12 августа открывается коридор затмений, до 28 августа».

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К этому Росс добавляет, что август может стать огнеопасным месяцем во всех отношениях.

«Мы можем «вынести» российский Wildberries, а Россия нашу, например, почтовую логистику, склады. Противостояние будет огромным», — предполагает астролог.

Но при этом добавляет, что прогнозы возможных переговоров о мире следующие:

«Если будут качественные переговоры, которые приведут к заморозке войны, то они возможны не раньше сентября. Наиболее удачный период — октябрь», — говорит Росс.

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Удары по России ради прекращения войны в Украине

«Эти удары будут иметь значение. Им, россиянам, из-за этого очень больно. Удары по Wildberries — это удары ниже пояса, настолько они болезненны для них», — анализирует ситуацию Росс.

Кроме того, он приводит информацию о том, что руководство Wildberries приближено к российскому правительству, поэтому украинские удары есть и будут ощутимыми.

Что касается непосредственно угроз обстрелов для Киева, Влад Росс предполагает, опираясь на свой прогноз, что крайне опасным будет август.

«Но дело в том, что в сентябре мы будем уже бить баллистикой по Москве. Скорее всего, на днях президент Украины Владимир Зеленский уведомит американского президента Дональда Трампа о том, что Украина будет бить по Москве. Особенно на день Москвы, который москвичи празднуют в первых числах сентября, может быть нанесен удар. На сентябрь у нас может быть в запасе много ракет», — говорит Росс.

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Когда может закончиться активная фаза войны в Украине

На этот вопрос астролог ответил так: «Скорее всего, война закончится в 2029 году. Но если Путина снесут раньше, то закончится и война, вернее, горячая стадия. Ничего не произойдет, пока у власти будет Путин».

При этом Влад Росс отмечает, что благодаря ударам по Wildberries уничтожается состояние среднего класса России, и, соответственно, существует хоть какая-то вероятность «русского бунта».

«А русский бунт, если он произойдет — он беспощаден. Россияне могут все перевернуть. Но должна быть точка кипения», — резюмировал Росс.

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