Известный астролог Влад Росс уверенно назвал две даты завершения войны

Астролог Влад Росс рассказал о вероятном ходе событий на войне.

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Война может закончиться либо совсем скоро, либо может продолжаться еще 4 года — об этом в комментарии для ТСН.ua высказал свою точку зрения известный астролог Влад Росс, опираясь на свои исследования.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

«Я всегда говорил, что май — это точка возможного свершения конфликта или перехода на новую стадию. В любом случае в мае возможно перемирие. Это не будет окончательным окончанием войны, но это может быть конкретным четким перемирием. Тем более Сатурн входит в зодиакальный знак Овна и с 5.05.25 по 25.05.25 должен случиться выход на новый уровень. 25 мая Сатурн входит в зодиакальный знак Овна. Сатурн — это заморозка конфликта, Овен — это знак войны. Поэтому эта война в мае имеет шансы закончиться«, — говорит Росс и добавляет, что также владеет инсайдерской информацией о возможном перемирии.

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Самые опасные даты ближайшего времени

По словам Росса, в ближайшее время возможны дни, когда уровень опасности будет наивысшим.

«Все, что касается нас, нас могут атаковать ракетами и прочим. Опасные дни сегодня, понедельник и вторник. Нас могут засыпать ракетами, запугивать так, как это делают в последние дни», — говорит астролог.

Будет ли новое наступление врага

На этот вопрос Росс отвечает так: «Нет. Это все ложь. Фейк. Меркурий соединяется с Нептуном, верить ничему нельзя. Если Россия говорит, что не хочет соглашаться с миром, значит, она точно хочет идти на мир. Им нечем воевать. Если они и готовят какое-то наступление и мобилизацию, то не раньше осени. Весной и летом не вижу никаких наступлений. Время „Ч“ — это осень. Сентябрь может быть переломным. Они хотят набрать миллион призывников, им будет все равно на народ. Все это мы можем сдержать и даже пойти в контрнаступление возле Покровска».

Влад Росс, опираясь на астрологические исследования, не исключает, что в России может произойти переворот.

«Путина либо убьют, либо с ним произойдет что-нибудь другое. По последним данным, говорят, он был в реанимации, а вместо него на совещаниях выступал дипфейк», — говорит астролог.

Кроме этого, Росс добавляет: «Они (российские военные — Ред.) хотят расстояния в виде пушечного выстрела от таких городов, как Харьков, Сумы, Запорожье, чтобы держать в страхе жителей этих городов, но сил для наступления нет. От слова совсем».

Может ли война затянуться на годы

Об этом Влад Росс говорит одним предложением: «Война либо закончится в мае, либо может продолжаться до 2029 года».

Ранее сообщалось, что американский пророк прогнозирует в этом году большую войну в мире.

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